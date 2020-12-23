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【英國疫情】威廉王子家族9人同遊莊園 涉違反限聚令
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月23日 時間13:00）
|香港疫情全球數據
|8,301
確診/疑似
0(較上日)
|132
死亡個案
0(較上日)
|6,995
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|78,542,053
確診累積
+455,083(較上日)
|1,725,627
死亡個案
+10,823(較上日)
|55,290,688
治癒人數
+328,802(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|197,109
|18,684,625
|11,110,513
|330,824
|印度
|4,507
|10,099,308
|9,663,382
|146,476
|巴西
|55,799
|7,320,020
|6,501,341
|188,285
|俄羅斯
|0
|2,906,503
|2,319,520
|51,912
|法國
|11,796
|2,547,577
|191,892
|61,821
|英國
|36,882
|2,116,608
|4,409
|68,409
|土耳其
|19,256
|2,062,960
|1,866,815
|18,602
|意大利
|13,316
|1,977,370
|1,301,573
|69,842
|西班牙
|8,544
|1,838,654
|196,958
|49,520
|德國
|24,003
|1,570,371
|1,171,444
|28,241
|阿根廷
|8,141
|1,555,279
|1,379,726
|42,254
|哥倫比亞
|12,526
|1,530,593
|1,394,374
|40,931
|墨西哥
|12,511
|1,338,426
|996,302
|119,495
|波蘭
|0
|1,214,525
|954,272
|25,783
|伊朗
|0
|1,170,743
|903,998
|54,003
|烏克蘭
|0
|1,007,627
|622,519
|17,535
|秘魯
|1,678
|1,000,153
|936,182
|37,218
|南非
|9,501
|940,212
|808,241
|25,246
|荷蘭
|79
|721,429
|8,743
|10,720
|印尼
|0
|678,125
|552,722
|20,257
|美國疫情全球數據
|18,684,625
確診累積
+197,109(較上日)
|330,824
死亡個案
+3,870(較上日)
|11,110,513
治癒人數
+140,202(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|34,914
|1,966,215
|787,206
|23,288
|德克薩斯州
|21,505
|1,635,987
|1,331,234
|26,461
|佛羅里達州
|10,434
|1,223,015
|709,363
|20,757
|伊利諾伊州
|6,239
|911,308
|593,374
|16,671
|紐約州
|9,889
|906,834
|464,737
|36,735
|俄亥俄州
|7,678
|637,032
|467,570
|8,252
|佐治亞州
|9,079
|600,517
|332,883
|10,463
|賓夕法尼亞州
|7,770
|577,183
|348,646
|14,286
|田納西州
|4,441
|534,019
|447,996
|6,269
|密歇根州
|3,514
|504,629
|284,731
|12,342
|中國大陸疫情全球數據
|86,882
確診累積
+15(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,928
治癒人數
+23(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|1
|2,035
|1,986
|8
|上海
|12
|1,473
|1,358
|7
|浙江
|1
|1,300
|1,290
|1
|河南
|0
|1,297
|1,270
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|0
|961
|936
|13
|北京
|0
|961
|941
|9
|香港疫情全球數據
|8,301
確診累積
0(較上日)
|132
死亡個案
0(較上日)
|6,995
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|12
|711
|578
|34
|觀塘區
|16
|638
|515
|7
|油尖旺區
|6
|587
|490
|8
|沙田區
|10
|553
|450
|8
|九龍城區
|8
|480
|402
|8
|葵青區
|10
|464
|387
|4
|東區
|6
|445
|334
|11
|深水埗區
|9
|436
|339
|12
|元朗區
|9
|405
|345
|6
|屯門區
|4
|386
|335
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫