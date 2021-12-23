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新型冠狀肺炎全球疫情（12月23日 時間09:00）

國際形勢 09:00 2021/12/23

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月23日　時間09:00）
香港疫情全球數據
12,549
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,184
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
277,533,125
確診累積
+702,552(較上日)		 5,393,955
死亡個案
+3,957(較上日)		 253,755,835
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 245,994 52,499,842 47,792,395 832,911
印度 4,824 34,763,305 34,201,966 478,468
巴西 3,451 22,222,928 21,414,318 618,128
英國 105,330 11,647,473 9,922,480 147,573
俄羅斯 0 10,292,983 9,097,521 300,269
土耳其 19,095 9,228,835 8,858,445 80,957
法國 84,272 8,798,028 7,651,584 122,116
德國 33,619 6,915,353 5,933,400 110,234
伊朗 0 6,177,885 6,016,324 131,211
西班牙 60,041 5,645,095 4,997,068 88,937
意大利 36,326 5,472,469 4,933,663 136,077
阿根廷 11,121 5,415,501 5,243,498 116,964
哥倫比亞 1,931 5,112,719 4,952,013 129,586
印尼 0 4,261,072 4,112,292 144,034
波蘭 0 4,000,270 3,484,352 92,829
墨西哥 0 3,937,082 3,292,106 298,161
烏克蘭 0 3,623,079 3,376,899 93,909
南非 21,098 3,353,106 3,052,399 90,587
荷蘭 0 3,014,805 2,444,754 20,581
菲律賓 0 2,837,784 2,777,630 50,916
美國疫情全球數據
52,499,842
確診累積
+245,994(較上日)		 832,911
死亡個案
+1,921(較上日)		 47,792,395
治癒人數
+130,201(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 10,932 5,115,162 5,038,988 76,174
德克薩斯州 11,337 4,465,819 4,289,412 75,636
佛羅里達州 20,194 3,847,020 3,618,540 62,264
紐約州 27,299 3,134,753 2,462,304 59,356
伊利諾伊州 16,581 2,002,360 1,728,669 30,482
賓夕法尼亞州 9,838 1,913,959 1,878,176 35,783
俄亥俄州 12,865 1,880,588 1,687,189 28,277
佐治亞州 7,610 1,714,093 1,536,308 31,124
密歇根州 16,216 1,645,578 1,201,233 28,344
北卡羅萊納州 4,889 1,607,378 1,538,231 19,233
中國大陸疫情全球數據
100,644
確診累積
+93(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 94,185
治癒人數
+42(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,316 63,803 4,512
廣東 0 3,399 3,310 8
上海 11 2,996 2,866 7
黑龍江 0 2,035 2,007 13
浙江 0 1,999 1,488 1
雲南 1 1,790 1,688 2
河南 0 1,640 1,580 22
江蘇 0 1,622 1,618 0
河北 0 1,458 1,451 7
福建 0 1,345 1,316 1
香港疫情全球數據
12,549
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,184
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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