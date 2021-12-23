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日本鮮奶產能過剩 岸田文雄籲多飲一杯減浪費
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月23日 時間09:00）
|香港疫情全球數據
|12,549
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,184
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|277,533,125
確診累積
+702,552(較上日)
|5,393,955
死亡個案
+3,957(較上日)
|253,755,835
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|245,994
|52,499,842
|47,792,395
|832,911
|印度
|4,824
|34,763,305
|34,201,966
|478,468
|巴西
|3,451
|22,222,928
|21,414,318
|618,128
|英國
|105,330
|11,647,473
|9,922,480
|147,573
|俄羅斯
|0
|10,292,983
|9,097,521
|300,269
|土耳其
|19,095
|9,228,835
|8,858,445
|80,957
|法國
|84,272
|8,798,028
|7,651,584
|122,116
|德國
|33,619
|6,915,353
|5,933,400
|110,234
|伊朗
|0
|6,177,885
|6,016,324
|131,211
|西班牙
|60,041
|5,645,095
|4,997,068
|88,937
|意大利
|36,326
|5,472,469
|4,933,663
|136,077
|阿根廷
|11,121
|5,415,501
|5,243,498
|116,964
|哥倫比亞
|1,931
|5,112,719
|4,952,013
|129,586
|印尼
|0
|4,261,072
|4,112,292
|144,034
|波蘭
|0
|4,000,270
|3,484,352
|92,829
|墨西哥
|0
|3,937,082
|3,292,106
|298,161
|烏克蘭
|0
|3,623,079
|3,376,899
|93,909
|南非
|21,098
|3,353,106
|3,052,399
|90,587
|荷蘭
|0
|3,014,805
|2,444,754
|20,581
|菲律賓
|0
|2,837,784
|2,777,630
|50,916
|美國疫情全球數據
|52,499,842
確診累積
+245,994(較上日)
|832,911
死亡個案
+1,921(較上日)
|47,792,395
治癒人數
+130,201(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|10,932
|5,115,162
|5,038,988
|76,174
|德克薩斯州
|11,337
|4,465,819
|4,289,412
|75,636
|佛羅里達州
|20,194
|3,847,020
|3,618,540
|62,264
|紐約州
|27,299
|3,134,753
|2,462,304
|59,356
|伊利諾伊州
|16,581
|2,002,360
|1,728,669
|30,482
|賓夕法尼亞州
|9,838
|1,913,959
|1,878,176
|35,783
|俄亥俄州
|12,865
|1,880,588
|1,687,189
|28,277
|佐治亞州
|7,610
|1,714,093
|1,536,308
|31,124
|密歇根州
|16,216
|1,645,578
|1,201,233
|28,344
|北卡羅萊納州
|4,889
|1,607,378
|1,538,231
|19,233
|中國大陸疫情全球數據
|100,644
確診累積
+93(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|94,185
治癒人數
+42(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,316
|63,803
|4,512
|廣東
|0
|3,399
|3,310
|8
|上海
|11
|2,996
|2,866
|7
|黑龍江
|0
|2,035
|2,007
|13
|浙江
|0
|1,999
|1,488
|1
|雲南
|1
|1,790
|1,688
|2
|河南
|0
|1,640
|1,580
|22
|江蘇
|0
|1,622
|1,618
|0
|河北
|0
|1,458
|1,451
|7
|福建
|0
|1,345
|1,316
|1
|香港疫情全球數據
|12,549
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,184
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫