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新型冠狀肺炎全球疫情（12月23日 時間06:00）

國際形勢 06:00 2020/12/23

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月23日　時間06:00）
香港疫情全球數據
8,301
確診/疑似
0(較上日)		 132
死亡個案
0(較上日)		 6,995
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
78,408,401
確診累積
+321,431(較上日)		 1,722,543
死亡個案
+7,739(較上日)		 55,126,986
治癒人數
+165,100(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 135,289 18,622,805 11,047,936 329,789
印度 4,502 10,099,303 9,662,697 146,476
巴西 54,600 7,318,821 6,469,310 188,259
俄羅斯 0 2,906,503 2,319,520 51,912
法國 11,731 2,547,512 191,892 61,821
英國 36,847 2,116,573 4,392 68,409
土耳其 19,256 2,062,960 1,866,815 18,602
意大利 13,316 1,977,370 1,301,573 69,842
西班牙 8,544 1,838,654 196,958 49,520
德國 10,243 1,556,611 1,150,976 28,241
阿根廷 0 1,547,138 1,374,401 41,997
哥倫比亞 0 1,518,067 1,382,340 40,680
墨西哥 0 1,325,915 987,328 118,598
波蘭 0 1,214,525 954,272 25,783
伊朗 0 1,170,743 903,998 54,003
烏克蘭 0 1,007,627 622,519 17,535
秘魯 0 998,475 934,329 37,173
南非 9,501 940,212 808,241 25,246
荷蘭 23 721,373 8,655 10,720
印尼 0 678,125 552,722 20,257
美國疫情全球數據
18,622,805
確診累積
+135,289(較上日)		 329,789
死亡個案
+2,835(較上日)		 11,047,936
治癒人數
+77,625(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 15,558 1,946,859 780,873 22,972
德克薩斯州 0 1,614,482 1,313,096 26,161
佛羅里達州 10,434 1,223,015 709,363 20,754
伊利諾伊州 6,239 911,308 584,718 16,671
紐約州 8,043 904,988 464,737 36,685
俄亥俄州 7,678 637,032 467,570 8,252
佐治亞州 9,079 600,517 332,883 10,463
賓夕法尼亞州 7,770 577,183 343,789 14,286
田納西州 4,441 534,019 447,996 6,269
密歇根州 3,514 504,629 284,731 12,342
中國大陸疫情全球數據
86,867
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,905
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 0 2,034 1,982 8
上海 0 1,461 1,352 7
浙江 0 1,299 1,290 1
河南 0 1,297 1,270 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 961 936 13
北京 0 961 940 9
香港疫情全球數據
8,301
確診累積
0(較上日)		 132
死亡個案
0(較上日)		 6,995
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 12 711 578 34
觀塘區 16 638 515 7
油尖旺區 6 587 490 8
沙田區 10 553 450 8
九龍城區 8 480 402 8
葵青區 10 464 387 4
東區 6 445 334 11
深水埗區 9 436 339 12
元朗區 9 405 345 6
屯門區 4 386 335 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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