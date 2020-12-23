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美CDC料英變種病毒已傳入 福西接種冀增民眾信心
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月23日 時間02:00）
|香港疫情全球數據
|8,301
確診/疑似
0(較上日)
|132
死亡個案
0(較上日)
|6,995
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|78,216,282
確診累積
+129,312(較上日)
|1,717,572
死亡個案
+2,768(較上日)
|55,028,344
治癒人數
+66,458(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|19,957
|18,507,473
|10,972,634
|327,378
|印度
|2,780
|10,097,581
|9,660,132
|146,438
|巴西
|19,945
|7,284,166
|6,469,310
|187,685
|俄羅斯
|0
|2,906,503
|2,319,520
|51,912
|法國
|97
|2,535,878
|190,298
|61,019
|英國
|36,841
|2,116,567
|4,392
|68,409
|土耳其
|19,256
|2,062,960
|1,866,815
|18,602
|意大利
|13,316
|1,977,370
|1,301,573
|69,842
|西班牙
|0
|1,830,110
|196,958
|49,260
|德國
|8,281
|1,554,649
|1,150,976
|27,832
|阿根廷
|0
|1,547,138
|1,374,401
|41,997
|哥倫比亞
|0
|1,518,067
|1,382,340
|40,680
|墨西哥
|0
|1,325,915
|987,328
|118,598
|波蘭
|0
|1,214,525
|954,272
|25,783
|伊朗
|0
|1,170,743
|903,998
|54,003
|烏克蘭
|0
|1,007,627
|622,519
|17,535
|秘魯
|0
|998,475
|934,329
|37,173
|南非
|0
|930,711
|796,346
|24,907
|荷蘭
|0
|721,350
|8,627
|10,720
|印尼
|0
|678,125
|552,722
|20,257
|美國疫情全球數據
|18,507,473
確診累積
+19,957(較上日)
|327,378
死亡個案
+424(較上日)
|10,972,634
治癒人數
+2,323(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|1,931,301
|771,742
|22,923
|德克薩斯州
|0
|1,614,482
|1,313,096
|26,161
|佛羅里達州
|0
|1,212,581
|706,133
|20,680
|伊利諾伊州
|0
|905,069
|584,718
|16,527
|紐約州
|0
|896,945
|463,027
|36,581
|俄亥俄州
|0
|629,354
|454,354
|8,122
|佐治亞州
|0
|591,438
|332,258
|10,399
|賓夕法尼亞州
|6,746
|576,159
|343,789
|14,276
|田納西州
|0
|529,578
|438,036
|6,136
|密歇根州
|0
|501,115
|284,731
|12,153
|中國大陸疫情全球數據
|86,867
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,905
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|0
|2,034
|1,982
|8
|上海
|0
|1,461
|1,352
|7
|浙江
|0
|1,299
|1,290
|1
|河南
|0
|1,297
|1,270
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|0
|961
|936
|13
|北京
|0
|961
|940
|9
|香港疫情全球數據
|8,301
確診累積
0(較上日)
|132
死亡個案
0(較上日)
|6,995
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|699
|565
|33
|觀塘區
|0
|622
|488
|7
|油尖旺區
|0
|581
|470
|8
|沙田區
|0
|543
|434
|8
|九龍城區
|0
|472
|394
|8
|葵青區
|0
|454
|379
|4
|東區
|0
|439
|325
|11
|深水埗區
|0
|427
|328
|12
|元朗區
|0
|396
|339
|6
|屯門區
|0
|382
|332
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫