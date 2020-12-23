  • 18°C
香港時間 : 20201223日 (三) 02:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（12月23日 時間02:00）

國際形勢 02:00 2020/12/23

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月23日　時間02:00）
香港疫情全球數據
8,301
確診/疑似
0(較上日)		 132
死亡個案
0(較上日)		 6,995
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
78,216,282
確診累積
+129,312(較上日)		 1,717,572
死亡個案
+2,768(較上日)		 55,028,344
治癒人數
+66,458(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 19,957 18,507,473 10,972,634 327,378
印度 2,780 10,097,581 9,660,132 146,438
巴西 19,945 7,284,166 6,469,310 187,685
俄羅斯 0 2,906,503 2,319,520 51,912
法國 97 2,535,878 190,298 61,019
英國 36,841 2,116,567 4,392 68,409
土耳其 19,256 2,062,960 1,866,815 18,602
意大利 13,316 1,977,370 1,301,573 69,842
西班牙 0 1,830,110 196,958 49,260
德國 8,281 1,554,649 1,150,976 27,832
阿根廷 0 1,547,138 1,374,401 41,997
哥倫比亞 0 1,518,067 1,382,340 40,680
墨西哥 0 1,325,915 987,328 118,598
波蘭 0 1,214,525 954,272 25,783
伊朗 0 1,170,743 903,998 54,003
烏克蘭 0 1,007,627 622,519 17,535
秘魯 0 998,475 934,329 37,173
南非 0 930,711 796,346 24,907
荷蘭 0 721,350 8,627 10,720
印尼 0 678,125 552,722 20,257
美國疫情全球數據
18,507,473
確診累積
+19,957(較上日)		 327,378
死亡個案
+424(較上日)		 10,972,634
治癒人數
+2,323(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 1,931,301 771,742 22,923
德克薩斯州 0 1,614,482 1,313,096 26,161
佛羅里達州 0 1,212,581 706,133 20,680
伊利諾伊州 0 905,069 584,718 16,527
紐約州 0 896,945 463,027 36,581
俄亥俄州 0 629,354 454,354 8,122
佐治亞州 0 591,438 332,258 10,399
賓夕法尼亞州 6,746 576,159 343,789 14,276
田納西州 0 529,578 438,036 6,136
密歇根州 0 501,115 284,731 12,153
中國大陸疫情全球數據
86,867
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,905
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 0 2,034 1,982 8
上海 0 1,461 1,352 7
浙江 0 1,299 1,290 1
河南 0 1,297 1,270 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 961 936 13
北京 0 961 940 9
香港疫情全球數據
8,301
確診累積
0(較上日)		 132
死亡個案
0(較上日)		 6,995
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 699 565 33
觀塘區 0 622 488 7
油尖旺區 0 581 470 8
沙田區 0 543 434 8
九龍城區 0 472 394 8
葵青區 0 454 379 4
東區 0 439 325 11
深水埗區 0 427 328 12
元朗區 0 396 339 6
屯門區 0 382 332 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

下一篇文章

美CDC料英變種病毒已傳入 福西接種冀增民眾信心

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月23日 時間02:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月23日 時間02:00）
【英國疫情】新冠病毒變種傳播力飆70% 會否更致命？有咩病徵？
【英國疫情】新冠病毒變種傳播力飆70% 會否更致命？有咩病徵？
【英國疫情】病毒變種傳播力高70% 倫敦封城前民眾趕住走
【英國疫情】病毒變種傳播力高70% 倫敦封城前民眾趕住走
【新冠病毒】不止英國有變種 世衛：另有3國亦出現
【新冠病毒】不止英國有變種 世衛：另有3國亦出現
【英國疫情】英單日增逾3.6萬確診　死亡個案增逾2倍（不斷更新）
【英國疫情】英單日增逾3.6萬確診　死亡個案增逾2倍（不斷更新）
【英國疫情】美國未考慮禁英國航班入境 形容「無必要」
【英國疫情】美國未考慮禁英國航班入境 形容「無必要」