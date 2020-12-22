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新型冠狀肺炎全球疫情（12月22日 時間20:00）

國際形勢 20:00 2020/12/22

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月22日　時間20:00）
香港疫情全球數據
8,301
確診/疑似
+63(較上日)		 132
死亡個案
+1(較上日)		 6,995
治癒人數
+85(較上日)
環球疫情全球數據
77,986,006
確診累積
+498,729(較上日)		 1,713,059
死亡個案
+8,818(較上日)		 54,898,483
治癒人數
+498,021(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 196,283 18,473,713 10,965,635 326,772
印度 13,493 10,075,422 9,636,487 146,145
巴西 25,621 7,264,221 6,469,310 187,322
俄羅斯 28,776 2,906,503 2,319,520 51,912
法國 6,025 2,535,781 190,298 61,019
英國 33,517 2,079,678 4,386 67,718
土耳其 19,103 2,043,704 1,834,705 18,351
意大利 0 1,964,054 1,281,258 69,214
西班牙 12,662 1,830,110 196,958 49,260
阿根廷 5,853 1,547,138 1,374,401 41,997
德國 14,899 1,540,092 1,147,943 27,297
哥倫比亞 10,845 1,518,067 1,382,340 40,680
墨西哥 5,370 1,325,915 987,328 118,598
波蘭 7,192 1,214,525 954,272 25,783
伊朗 6,208 1,170,743 903,998 54,003
烏克蘭 8,949 1,007,627 622,519 17,535
秘魯 958 998,475 934,329 37,173
南非 8,789 930,711 796,346 24,907
荷蘭 10,667 711,540 8,627 10,606
印尼 6,347 678,125 552,722 20,257
美國疫情全球數據
18,473,713
確診累積
+196,283(較上日)		 326,772
死亡個案
+1,874(較上日)		 10,965,635
治癒人數
+181,800(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 43,102 1,931,301 771,742 22,923
德克薩斯州 17,009 1,614,482 1,313,096 26,161
佛羅里達州 11,015 1,212,581 706,133 20,680
伊利諾伊州 4,699 905,069 584,718 16,527
紐約州 9,768 896,945 463,027 36,581
俄亥俄州 6,548 629,354 454,354 8,122
佐治亞州 3,520 591,438 332,258 10,399
賓夕法尼亞州 9,065 569,413 343,789 14,059
田納西州 9,891 529,578 438,036 6,136
密歇根州 5,059 501,115 284,731 12,153
中國大陸疫情全球數據
86,867
確診累積
+15(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,905
治癒人數
+8(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 3 2,034 1,982 8
上海 6 1,461 1,352 7
浙江 0 1,299 1,290 1
河南 0 1,297 1,270 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 961 936 13
北京 0 961 940 9
香港疫情全球數據
8,301
確診累積
+63(較上日)		 132
死亡個案
+1(較上日)		 6,995
治癒人數
+85(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 5 699 565 33
觀塘區 11 622 488 7
油尖旺區 8 581 470 8
沙田區 6 543 434 8
九龍城區 8 472 394 8
葵青區 1 454 379 4
東區 5 439 325 11
深水埗區 3 427 328 12
元朗區 3 396 339 6
屯門區 1 382 332 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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