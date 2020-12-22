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【英國疫情】美國擬實施入境限制 強制英旅客檢測
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月22日 時間19:00）
|香港疫情全球數據
|8,301
確診/疑似
+63(較上日)
|132
死亡個案
+1(較上日)
|6,995
治癒人數
+85(較上日)
|環球疫情全球數據
|77,975,732
確診累積
+488,455(較上日)
|1,712,866
死亡個案
+8,625(較上日)
|54,888,218
治癒人數
+487,756(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|196,283
|18,473,713
|10,965,635
|326,772
|印度
|13,493
|10,075,422
|9,636,487
|146,145
|巴西
|25,621
|7,264,221
|6,469,310
|187,322
|俄羅斯
|28,776
|2,906,503
|2,319,520
|51,912
|法國
|6,024
|2,535,780
|190,296
|61,019
|英國
|33,517
|2,079,678
|4,386
|67,718
|土耳其
|19,103
|2,043,704
|1,834,705
|18,351
|意大利
|0
|1,964,054
|1,281,258
|69,214
|西班牙
|12,662
|1,830,110
|196,958
|49,260
|阿根廷
|5,853
|1,547,138
|1,374,401
|41,997
|德國
|13,886
|1,539,079
|1,147,943
|27,297
|哥倫比亞
|10,845
|1,518,067
|1,382,340
|40,680
|墨西哥
|5,370
|1,325,915
|987,328
|118,598
|波蘭
|7,192
|1,214,525
|954,272
|25,783
|伊朗
|6,208
|1,170,743
|903,998
|54,003
|烏克蘭
|8,949
|1,007,627
|622,519
|17,535
|秘魯
|958
|998,475
|934,329
|37,173
|南非
|8,789
|930,711
|796,346
|24,907
|荷蘭
|10,667
|711,540
|8,627
|10,606
|印尼
|6,347
|678,125
|552,722
|20,257
|美國疫情全球數據
|18,473,713
確診累積
+196,283(較上日)
|326,772
死亡個案
+1,874(較上日)
|10,965,635
治癒人數
+181,800(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|43,102
|1,931,301
|771,742
|22,923
|德克薩斯州
|17,009
|1,614,482
|1,313,096
|26,161
|佛羅里達州
|11,015
|1,212,581
|706,133
|20,680
|伊利諾伊州
|4,699
|905,069
|584,718
|16,527
|紐約州
|9,768
|896,945
|463,027
|36,581
|俄亥俄州
|6,548
|629,354
|454,354
|8,122
|佐治亞州
|3,520
|591,438
|332,258
|10,399
|賓夕法尼亞州
|9,065
|569,413
|343,789
|14,059
|田納西州
|9,891
|529,578
|438,036
|6,136
|密歇根州
|5,059
|501,115
|284,731
|12,153
|中國大陸疫情全球數據
|86,867
確診累積
+15(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,905
治癒人數
+8(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|3
|2,034
|1,982
|8
|上海
|6
|1,461
|1,352
|7
|浙江
|0
|1,299
|1,290
|1
|河南
|0
|1,297
|1,270
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|0
|961
|936
|13
|北京
|0
|961
|940
|9
|香港疫情全球數據
|8,301
確診累積
+63(較上日)
|132
死亡個案
+1(較上日)
|6,995
治癒人數
+85(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|5
|699
|565
|33
|觀塘區
|11
|622
|488
|7
|油尖旺區
|8
|581
|470
|8
|沙田區
|6
|543
|434
|8
|九龍城區
|8
|472
|394
|8
|葵青區
|1
|454
|379
|4
|東區
|5
|439
|325
|11
|深水埗區
|3
|427
|328
|12
|元朗區
|3
|396
|339
|6
|屯門區
|1
|382
|332
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫