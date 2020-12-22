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【輝瑞疫苗】歐盟批准緊急使用 多國料聖誕後大規模接種
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月22日 時間08:00）
|香港疫情全球數據
|8,238
確診/疑似
0(較上日)
|131
死亡個案
0(較上日)
|6,910
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|77,837,600
確診累積
+350,323(較上日)
|1,709,642
死亡個案
+5,401(較上日)
|54,702,366
治癒人數
+301,904(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|170,247
|18,447,677
|10,921,909
|326,552
|印度
|13,493
|10,075,422
|9,635,614
|146,145
|巴西
|25,621
|7,264,221
|6,469,310
|187,322
|俄羅斯
|0
|2,877,727
|2,295,362
|51,351
|法國
|5,960
|2,535,716
|190,296
|61,019
|英國
|33,517
|2,079,678
|4,386
|67,718
|土耳其
|19,103
|2,043,704
|1,834,705
|18,351
|意大利
|0
|1,964,054
|1,281,258
|69,214
|西班牙
|12,662
|1,830,110
|196,958
|49,260
|阿根廷
|5,853
|1,547,138
|1,374,401
|41,997
|德國
|8,923
|1,534,116
|1,129,504
|27,297
|哥倫比亞
|10,845
|1,518,067
|1,382,340
|40,680
|墨西哥
|0
|1,320,545
|978,002
|118,202
|波蘭
|0
|1,207,333
|946,017
|25,474
|伊朗
|0
|1,164,535
|894,366
|53,816
|烏克蘭
|0
|998,678
|608,120
|17,293
|秘魯
|0
|997,517
|932,295
|37,103
|南非
|8,789
|930,711
|796,346
|24,907
|荷蘭
|10,657
|711,530
|8,609
|10,606
|印尼
|0
|671,778
|546,884
|20,085
|美國疫情全球數據
|18,447,677
確診累積
+170,247(較上日)
|326,552
死亡個案
+1,654(較上日)
|10,921,909
治癒人數
+138,074(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|26,579
|1,914,778
|767,176
|22,839
|德克薩斯州
|14,278
|1,611,751
|1,304,584
|26,149
|佛羅里達州
|11,015
|1,212,581
|706,133
|20,680
|伊利諾伊州
|4,699
|905,069
|584,718
|16,527
|紐約州
|7,683
|894,860
|463,027
|36,505
|俄亥俄州
|6,548
|629,354
|454,354
|8,122
|佐治亞州
|3,520
|591,438
|332,258
|10,399
|賓夕法尼亞州
|9,065
|569,413
|334,578
|14,059
|田納西州
|9,891
|529,578
|438,036
|6,136
|密歇根州
|5,059
|501,115
|284,731
|12,153
|中國大陸疫情全球數據
|86,852
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,897
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|0
|2,031
|1,980
|8
|上海
|0
|1,455
|1,351
|7
|浙江
|0
|1,299
|1,290
|1
|河南
|0
|1,297
|1,269
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|0
|961
|936
|13
|北京
|0
|961
|940
|9
|香港疫情全球數據
|8,238
確診累積
0(較上日)
|131
死亡個案
0(較上日)
|6,910
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|5
|699
|565
|33
|觀塘區
|11
|622
|488
|7
|油尖旺區
|8
|581
|470
|8
|沙田區
|6
|543
|434
|8
|九龍城區
|8
|472
|394
|8
|葵青區
|1
|454
|379
|4
|東區
|5
|439
|325
|11
|深水埗區
|3
|427
|328
|12
|元朗區
|3
|396
|339
|6
|屯門區
|1
|382
|332
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫