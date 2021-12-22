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白宮有新成員進駐 拜登與新愛犬拋波打招呼
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月22日 時間01:00）
|香港疫情全球數據
|12,542
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,184
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|276,138,620
確診累積
+102,929(較上日)
|5,381,833
死亡個案
+270(較上日)
|252,872,531
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|0
|52,059,667
|47,526,371
|828,836
|印度
|0
|34,752,164
|34,195,060
|478,007
|巴西
|0
|22,215,856
|21,414,318
|617,905
|英國
|89,022
|11,542,143
|9,873,098
|147,433
|俄羅斯
|0
|10,267,719
|9,055,199
|299,249
|土耳其
|0
|9,189,881
|8,810,097
|80,591
|法國
|0
|8,640,924
|7,554,011
|121,717
|德國
|0
|6,842,106
|5,866,900
|109,319
|伊朗
|0
|6,175,782
|6,012,695
|131,167
|西班牙
|0
|5,535,231
|4,985,234
|88,793
|意大利
|0
|5,405,360
|4,899,879
|135,778
|阿根廷
|0
|5,395,044
|5,237,599
|116,930
|哥倫比亞
|0
|5,109,022
|4,948,804
|129,487
|印尼
|0
|4,260,893
|4,112,040
|144,024
|波蘭
|0
|3,982,257
|3,475,397
|92,052
|墨西哥
|0
|3,934,102
|3,290,162
|297,916
|烏克蘭
|0
|3,616,716
|3,357,405
|93,608
|南非
|0
|3,316,585
|3,026,285
|90,453
|荷蘭
|0
|3,001,461
|2,421,782
|20,534
|菲律賓
|0
|2,837,719
|2,777,541
|50,794
|美國疫情全球數據
|52,059,667
確診累積
0(較上日)
|828,836
死亡個案
0(較上日)
|47,526,371
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|5,093,419
|5,017,367
|76,052
|德克薩斯州
|0
|4,443,271
|4,279,432
|75,494
|佛羅里達州
|0
|3,813,911
|3,614,805
|62,264
|紐約州
|0
|3,083,625
|2,453,574
|59,215
|伊利諾伊州
|0
|1,975,515
|1,718,137
|30,330
|賓夕法尼亞州
|0
|1,894,514
|1,859,096
|35,418
|俄亥俄州
|0
|1,855,222
|1,669,186
|28,028
|佐治亞州
|0
|1,699,963
|1,530,699
|31,038
|密歇根州
|0
|1,629,362
|1,201,233
|27,901
|北卡羅萊納州
|0
|1,599,595
|1,538,231
|19,167
|中國大陸疫情全球數據
|100,470
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|94,063
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,316
|63,803
|4,512
|廣東
|0
|3,394
|3,305
|8
|上海
|0
|2,980
|2,858
|7
|黑龍江
|0
|2,035
|2,004
|13
|浙江
|0
|1,998
|1,487
|1
|雲南
|0
|1,785
|1,677
|2
|河南
|0
|1,638
|1,578
|22
|江蘇
|0
|1,622
|1,618
|0
|河北
|0
|1,458
|1,447
|7
|福建
|0
|1,345
|1,316
|1
|香港疫情全球數據
|12,542
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,184
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫