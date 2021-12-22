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新型冠狀肺炎全球疫情（12月22日 時間01:00）

國際形勢 01:00 2021/12/22

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月22日　時間01:00）
香港疫情全球數據
12,542
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,184
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
276,138,620
確診累積
+102,929(較上日)		 5,381,833
死亡個案
+270(較上日)		 252,872,531
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 52,059,667 47,526,371 828,836
印度 0 34,752,164 34,195,060 478,007
巴西 0 22,215,856 21,414,318 617,905
英國 89,022 11,542,143 9,873,098 147,433
俄羅斯 0 10,267,719 9,055,199 299,249
土耳其 0 9,189,881 8,810,097 80,591
法國 0 8,640,924 7,554,011 121,717
德國 0 6,842,106 5,866,900 109,319
伊朗 0 6,175,782 6,012,695 131,167
西班牙 0 5,535,231 4,985,234 88,793
意大利 0 5,405,360 4,899,879 135,778
阿根廷 0 5,395,044 5,237,599 116,930
哥倫比亞 0 5,109,022 4,948,804 129,487
印尼 0 4,260,893 4,112,040 144,024
波蘭 0 3,982,257 3,475,397 92,052
墨西哥 0 3,934,102 3,290,162 297,916
烏克蘭 0 3,616,716 3,357,405 93,608
南非 0 3,316,585 3,026,285 90,453
荷蘭 0 3,001,461 2,421,782 20,534
菲律賓 0 2,837,719 2,777,541 50,794
美國疫情全球數據
52,059,667
確診累積
0(較上日)		 828,836
死亡個案
0(較上日)		 47,526,371
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 5,093,419 5,017,367 76,052
德克薩斯州 0 4,443,271 4,279,432 75,494
佛羅里達州 0 3,813,911 3,614,805 62,264
紐約州 0 3,083,625 2,453,574 59,215
伊利諾伊州 0 1,975,515 1,718,137 30,330
賓夕法尼亞州 0 1,894,514 1,859,096 35,418
俄亥俄州 0 1,855,222 1,669,186 28,028
佐治亞州 0 1,699,963 1,530,699 31,038
密歇根州 0 1,629,362 1,201,233 27,901
北卡羅萊納州 0 1,599,595 1,538,231 19,167
中國大陸疫情全球數據
100,470
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 94,063
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,316 63,803 4,512
廣東 0 3,394 3,305 8
上海 0 2,980 2,858 7
黑龍江 0 2,035 2,004 13
浙江 0 1,998 1,487 1
雲南 0 1,785 1,677 2
河南 0 1,638 1,578 22
江蘇 0 1,622 1,618 0
河北 0 1,458 1,447 7
福建 0 1,345 1,316 1
香港疫情全球數據
12,542
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,184
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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