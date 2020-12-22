  • 17°C
香港時間 : 20201222日 (二) 01:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（12月22日 時間01:00）

國際形勢 01:00 2020/12/22

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月22日　時間01:00）
香港疫情全球數據
8,238
確診/疑似
0(較上日)		 131
死亡個案
0(較上日)		 6,910
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
77,584,985
確診累積
+97,708(較上日)		 1,705,080
死亡個案
+839(較上日)		 54,457,570
治癒人數
+57,108(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 16,700 18,294,130 10,785,591 324,965
印度 5,267 10,067,196 9,621,683 146,025
巴西 3,012 7,241,612 6,409,986 186,818
俄羅斯 0 2,877,727 2,295,362 51,351
法國 0 2,529,756 189,638 60,665
英國 33,402 2,079,563 4,379 67,718
土耳其 19,103 2,043,704 1,835,705 18,351
意大利 0 1,964,054 1,281,258 69,214
西班牙 0 1,817,448 196,958 48,926
阿根廷 0 1,541,285 1,368,346 41,813
德國 4,941 1,530,134 1,128,928 26,764
哥倫比亞 0 1,507,222 1,373,332 40,475
墨西哥 0 1,320,545 978,002 118,202
波蘭 0 1,207,333 946,017 25,474
伊朗 0 1,164,535 894,366 53,816
烏克蘭 0 998,678 608,120 17,293
秘魯 0 997,517 932,295 37,103
南非 0 921,922 793,914 24,691
荷蘭 10,617 711,490 8,589 10,606
印尼 0 671,778 546,884 20,085
美國疫情全球數據
18,294,130
確診累積
+16,700(較上日)		 324,965
死亡個案
+67(較上日)		 10,785,591
治癒人數
+1,756(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 1,888,199 744,412 22,678
德克薩斯州 0 1,597,473 1,290,450 26,019
佛羅里達州 0 1,201,566 703,615 20,574
伊利諾伊州 0 900,370 572,263 16,407
紐約州 0 887,177 461,334 36,402
俄亥俄州 0 622,806 447,442 8,055
佐治亞州 0 587,918 331,413 10,383
賓夕法尼亞州 7,803 568,151 334,578 14,049
田納西州 0 519,687 434,977 6,071
密歇根州 0 496,056 284,731 12,074
中國大陸疫情全球數據
86,852
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,897
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 0 2,031 1,980 8
上海 0 1,455 1,351 7
浙江 0 1,299 1,290 1
河南 0 1,297 1,269 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 961 936 13
北京 0 961 940 9
香港疫情全球數據
8,238
確診累積
0(較上日)		 131
死亡個案
0(較上日)		 6,910
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 5 699 565 33
觀塘區 11 622 488 7
油尖旺區 8 581 470 8
沙田區 6 543 434 8
九龍城區 8 472 394 8
葵青區 1 454 379 4
東區 5 439 325 11
深水埗區 3 427 328 12
元朗區 3 396 339 6
屯門區 1 382 332 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

下一篇文章

【輝瑞疫苗】歐盟批准緊急使用 多國料聖誕後大規模接種
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月22日 時間00:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月22日 時間00:00）
【英國疫情】新冠病毒變種傳播力飆70% 會否更致命？有咩病徵？
【英國疫情】新冠病毒變種傳播力飆70% 會否更致命？有咩病徵？
【英國疫情】病毒變種傳播力高70% 倫敦封城前民眾趕住走
【英國疫情】病毒變種傳播力高70% 倫敦封城前民眾趕住走
【英國疫情】單日確診創新高 衛生大臣：變種病毒已失控
【英國疫情】單日確診創新高 衛生大臣：變種病毒已失控
【輝瑞疫苗】美國再有4人接種後現副作用 包括刺痛、心跳加速
【輝瑞疫苗】美國再有4人接種後現副作用 包括刺痛、心跳加速
【新冠病毒】不止英國有變種 世衛：另有3國亦出現
【新冠病毒】不止英國有變種 世衛：另有3國亦出現