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【輝瑞疫苗】歐盟批准緊急使用 多國料聖誕後大規模接種
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月22日 時間01:00）
|香港疫情全球數據
|8,238
確診/疑似
0(較上日)
|131
死亡個案
0(較上日)
|6,910
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|77,584,985
確診累積
+97,708(較上日)
|1,705,080
死亡個案
+839(較上日)
|54,457,570
治癒人數
+57,108(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|16,700
|18,294,130
|10,785,591
|324,965
|印度
|5,267
|10,067,196
|9,621,683
|146,025
|巴西
|3,012
|7,241,612
|6,409,986
|186,818
|俄羅斯
|0
|2,877,727
|2,295,362
|51,351
|法國
|0
|2,529,756
|189,638
|60,665
|英國
|33,402
|2,079,563
|4,379
|67,718
|土耳其
|19,103
|2,043,704
|1,835,705
|18,351
|意大利
|0
|1,964,054
|1,281,258
|69,214
|西班牙
|0
|1,817,448
|196,958
|48,926
|阿根廷
|0
|1,541,285
|1,368,346
|41,813
|德國
|4,941
|1,530,134
|1,128,928
|26,764
|哥倫比亞
|0
|1,507,222
|1,373,332
|40,475
|墨西哥
|0
|1,320,545
|978,002
|118,202
|波蘭
|0
|1,207,333
|946,017
|25,474
|伊朗
|0
|1,164,535
|894,366
|53,816
|烏克蘭
|0
|998,678
|608,120
|17,293
|秘魯
|0
|997,517
|932,295
|37,103
|南非
|0
|921,922
|793,914
|24,691
|荷蘭
|10,617
|711,490
|8,589
|10,606
|印尼
|0
|671,778
|546,884
|20,085
|美國疫情全球數據
|18,294,130
確診累積
+16,700(較上日)
|324,965
死亡個案
+67(較上日)
|10,785,591
治癒人數
+1,756(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|1,888,199
|744,412
|22,678
|德克薩斯州
|0
|1,597,473
|1,290,450
|26,019
|佛羅里達州
|0
|1,201,566
|703,615
|20,574
|伊利諾伊州
|0
|900,370
|572,263
|16,407
|紐約州
|0
|887,177
|461,334
|36,402
|俄亥俄州
|0
|622,806
|447,442
|8,055
|佐治亞州
|0
|587,918
|331,413
|10,383
|賓夕法尼亞州
|7,803
|568,151
|334,578
|14,049
|田納西州
|0
|519,687
|434,977
|6,071
|密歇根州
|0
|496,056
|284,731
|12,074
|中國大陸疫情全球數據
|86,852
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,897
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|0
|2,031
|1,980
|8
|上海
|0
|1,455
|1,351
|7
|浙江
|0
|1,299
|1,290
|1
|河南
|0
|1,297
|1,269
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|0
|961
|936
|13
|北京
|0
|961
|940
|9
|香港疫情全球數據
|8,238
確診累積
0(較上日)
|131
死亡個案
0(較上日)
|6,910
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|5
|699
|565
|33
|觀塘區
|11
|622
|488
|7
|油尖旺區
|8
|581
|470
|8
|沙田區
|6
|543
|434
|8
|九龍城區
|8
|472
|394
|8
|葵青區
|1
|454
|379
|4
|東區
|5
|439
|325
|11
|深水埗區
|3
|427
|328
|12
|元朗區
|3
|396
|339
|6
|屯門區
|1
|382
|332
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫