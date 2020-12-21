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新型冠狀肺炎全球疫情（12月21日 時間20:00）

國際形勢 20:00 2020/12/21

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月21日　時間20:00）
香港疫情全球數據
8,238
確診/疑似
+85(較上日)		 131
死亡個案
+1(較上日)		 6,910
治癒人數
+73(較上日)
環球疫情全球數據
77,434,022
確診累積
+471,422(較上日)		 1,703,193
死亡個案
+6,813(較上日)		 54,347,503
治癒人數
+296,027(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 181,364 18,267,576 10,783,821 324,869
印度 9,117 10,056,248 9,606,111 145,843
巴西 25,445 7,238,600 6,408,517 186,773
俄羅斯 29,350 2,877,727 2,295,362 51,351
法國 12,619 2,529,756 189,638 60,665
英國 36,040 2,046,161 4,375 67,503
土耳其 20,316 2,024,601 1,800,286 18,097
意大利 15,102 1,953,185 1,261,626 68,799
西班牙 0 1,817,448 196,958 48,926
阿根廷 4,116 1,541,285 1,368,346 41,813
德國 9,842 1,520,464 1,123,725 26,764
哥倫比亞 11,160 1,507,222 1,373,332 40,475
墨西哥 6,870 1,320,545 978,002 118,202
波蘭 4,633 1,207,333 946,017 25,474
伊朗 6,151 1,164,535 894,366 53,816
烏克蘭 6,978 998,678 608,120 17,293
秘魯 1,618 997,517 932,295 37,103
南非 9,445 921,922 793,914 24,691
荷蘭 40 700,322 8,589 10,578
印尼 6,848 671,778 546,884 20,085
美國疫情全球數據
18,267,576
確診累積
+181,364(較上日)		 324,869
死亡個案
+1,403(較上日)		 10,783,821
治癒人數
+77,101(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 41,801 1,888,199 744,412 22,678
德克薩斯州 10,572 1,597,473 1,290,450 26,019
佛羅里達州 8,401 1,201,566 703,615 20,574
伊利諾伊州 6,003 900,370 572,263 16,407
紐約州 9,778 887,177 461,334 36,402
俄亥俄州 8,377 622,806 447,442 8,055
佐治亞州 5,618 587,918 331,413 10,383
賓夕法尼亞州 6,558 560,348 334,578 14,000
田納西州 16,036 519,687 434,977 6,071
密歇根州 0 496,056 284,731 12,074
中國大陸疫情全球數據
86,852
確診累積
+22(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,896
治癒人數
+13(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 3 2,031 1,980 8
上海 8 1,455 1,351 7
浙江 0 1,299 1,290 1
河南 0 1,297 1,269 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 961 936 13
北京 0 961 940 9
香港疫情全球數據
8,238
確診累積
+85(較上日)		 131
死亡個案
+1(較上日)		 6,910
治癒人數
+73(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 694 555 33
觀塘區 0 611 473 7
油尖旺區 0 573 467 7
沙田區 0 537 426 8
九龍城區 0 464 385 8
葵青區 0 453 372 4
東區 0 434 319 11
深水埗區 0 424 323 12
元朗區 0 393 331 6
屯門區 0 381 328 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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