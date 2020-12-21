下一篇文章
【輝瑞疫苗】加州醫護不滿醫院安排失當 未安排前線優先接種
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月21日 時間03:00）
|香港疫情全球數據
|8,153
確診/疑似
0(較上日)
|130
死亡個案
0(較上日)
|6,837
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|77,123,796
確診累積
+161,196(較上日)
|1,698,445
死亡個案
+2,065(較上日)
|54,120,402
治癒人數
+68,926(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|55,446
|18,141,658
|10,716,807
|324,002
|印度
|9,031
|10,056,162
|9,605,224
|145,843
|巴西
|0
|7,213,155
|6,388,938
|186,367
|俄羅斯
|0
|2,848,377
|2,275,657
|50,858
|法國
|0
|2,517,137
|189,403
|60,535
|英國
|35,928
|2,046,049
|4,374
|67,503
|土耳其
|20,316
|2,024,601
|1,800,286
|18,097
|意大利
|15,102
|1,953,185
|1,261,626
|68,799
|西班牙
|0
|1,817,448
|196,958
|48,926
|阿根廷
|0
|1,537,169
|1,362,617
|41,763
|德國
|3,590
|1,514,212
|1,107,610
|26,537
|哥倫比亞
|0
|1,496,062
|1,362,543
|40,268
|墨西哥
|0
|1,313,675
|971,115
|117,876
|波蘭
|0
|1,202,700
|938,269
|25,397
|伊朗
|0
|1,158,384
|885,054
|53,625
|秘魯
|0
|995,899
|930,410
|37,034
|烏克蘭
|0
|991,700
|602,993
|17,201
|南非
|9,445
|921,922
|793,914
|24,691
|荷蘭
|0
|700,282
|8,517
|10,578
|印尼
|0
|664,930
|541,811
|19,880
|美國疫情全球數據
|18,141,658
確診累積
+55,446(較上日)
|324,002
死亡個案
+536(較上日)
|10,716,807
治癒人數
+10,087(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|1,846,398
|741,319
|22,594
|德克薩斯州
|0
|1,586,901
|1,283,039
|25,910
|佛羅里達州
|0
|1,193,165
|701,417
|20,484
|伊利諾伊州
|6,003
|900,370
|560,734
|16,407
|紐約州
|0
|877,399
|459,891
|36,313
|俄亥俄州
|0
|614,429
|440,235
|8,031
|佐治亞州
|0
|582,300
|329,997
|10,381
|賓夕法尼亞州
|6,558
|560,348
|334,578
|14,000
|田納西州
|0
|503,651
|425,264
|5,960
|密歇根州
|0
|496,056
|284,731
|12,074
|中國大陸疫情全球數據
|86,830
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,883
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|0
|2,028
|1,979
|8
|上海
|0
|1,447
|1,346
|7
|浙江
|0
|1,299
|1,290
|1
|河南
|0
|1,297
|1,269
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|0
|961
|936
|13
|北京
|0
|961
|940
|9
|香港疫情全球數據
|8,153
確診累積
0(較上日)
|130
死亡個案
0(較上日)
|6,837
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|694
|555
|33
|觀塘區
|0
|611
|473
|7
|油尖旺區
|0
|573
|467
|7
|沙田區
|0
|537
|426
|8
|九龍城區
|0
|464
|385
|8
|葵青區
|0
|453
|372
|4
|東區
|0
|434
|319
|11
|深水埗區
|0
|424
|323
|12
|元朗區
|0
|393
|331
|6
|屯門區
|0
|381
|328
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫