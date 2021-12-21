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新型冠狀肺炎全球疫情（12月21日 時間02:00）

國際形勢 02:00 2021/12/21

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月21日　時間02:00）
香港疫情全球數據
12,534
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,184
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
275,358,557
確診累積
+125,276(較上日)		 5,374,813
死亡個案
+414(較上日)		 252,015,642
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 4,255 51,769,969 47,249,698 827,343
印度 0 34,746,838 34,187,017 477,554
巴西 0 22,213,762 21,414,318 617,838
英國 91,734 11,453,121 9,826,541 147,261
俄羅斯 0 10,241,812 9,014,980 298,222
土耳其 0 9,171,119 8,785,600 80,415
法國 0 8,625,849 7,506,909 121,493
德國 0 6,828,843 5,801,400 109,144
伊朗 0 6,173,369 6,009,489 131,124
西班牙 0 5,455,527 4,968,287 88,708
意大利 16,205 5,405,360 4,899,879 135,778
阿根廷 0 5,389,707 5,233,769 116,903
哥倫比亞 0 5,107,323 4,946,899 129,458
印尼 0 4,260,677 4,111,835 144,013
波蘭 0 3,968,450 3,458,870 91,514
墨西哥 0 3,933,386 3,287,874 297,858
烏克蘭 0 3,610,687 3,338,555 93,262
南非 0 3,308,074 3,010,513 90,348
荷蘭 0 2,992,157 2,401,175 20,504
菲律賓 0 2,837,730 2,777,354 50,784
美國疫情全球數據
51,769,969
確診累積
+4,255(較上日)		 827,343
死亡個案
+20(較上日)		 47,249,698
治癒人數
+4,235(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 5,075,901 4,999,931 75,970
德克薩斯州 0 4,432,512 4,274,957 75,471
佛羅里達州 0 3,795,454 3,610,778 62,193
紐約州 0 3,059,082 2,448,072 59,084
伊利諾伊州 0 1,944,056 1,709,561 30,202
賓夕法尼亞州 4,255 1,894,514 1,859,096 35,418
俄亥俄州 0 1,847,140 1,663,413 28,028
佐治亞州 0 1,691,674 1,520,442 30,994
密歇根州 0 1,614,141 1,146,495 27,739
北卡羅萊納州 0 1,589,054 1,515,240 19,121
中國大陸疫情全球數據
100,387
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 94,014
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,316 63,803 4,512
廣東 0 3,384 3,299 8
上海 0 2,975 2,855 7
黑龍江 0 2,035 2,001 13
浙江 0 1,988 1,487 1
雲南 0 1,785 1,673 2
河南 0 1,638 1,578 22
江蘇 0 1,622 1,618 0
河北 0 1,458 1,447 7
福建 0 1,340 1,316 1
香港疫情全球數據
12,534
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,184
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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