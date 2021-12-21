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【Omicron變種】泰國首錄本土確診 擬取消外國旅客免隔離
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月21日 時間02:00）
|香港疫情全球數據
|12,534
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,184
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|275,358,557
確診累積
+125,276(較上日)
|5,374,813
死亡個案
+414(較上日)
|252,015,642
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|4,255
|51,769,969
|47,249,698
|827,343
|印度
|0
|34,746,838
|34,187,017
|477,554
|巴西
|0
|22,213,762
|21,414,318
|617,838
|英國
|91,734
|11,453,121
|9,826,541
|147,261
|俄羅斯
|0
|10,241,812
|9,014,980
|298,222
|土耳其
|0
|9,171,119
|8,785,600
|80,415
|法國
|0
|8,625,849
|7,506,909
|121,493
|德國
|0
|6,828,843
|5,801,400
|109,144
|伊朗
|0
|6,173,369
|6,009,489
|131,124
|西班牙
|0
|5,455,527
|4,968,287
|88,708
|意大利
|16,205
|5,405,360
|4,899,879
|135,778
|阿根廷
|0
|5,389,707
|5,233,769
|116,903
|哥倫比亞
|0
|5,107,323
|4,946,899
|129,458
|印尼
|0
|4,260,677
|4,111,835
|144,013
|波蘭
|0
|3,968,450
|3,458,870
|91,514
|墨西哥
|0
|3,933,386
|3,287,874
|297,858
|烏克蘭
|0
|3,610,687
|3,338,555
|93,262
|南非
|0
|3,308,074
|3,010,513
|90,348
|荷蘭
|0
|2,992,157
|2,401,175
|20,504
|菲律賓
|0
|2,837,730
|2,777,354
|50,784
|美國疫情全球數據
|51,769,969
確診累積
+4,255(較上日)
|827,343
死亡個案
+20(較上日)
|47,249,698
治癒人數
+4,235(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|5,075,901
|4,999,931
|75,970
|德克薩斯州
|0
|4,432,512
|4,274,957
|75,471
|佛羅里達州
|0
|3,795,454
|3,610,778
|62,193
|紐約州
|0
|3,059,082
|2,448,072
|59,084
|伊利諾伊州
|0
|1,944,056
|1,709,561
|30,202
|賓夕法尼亞州
|4,255
|1,894,514
|1,859,096
|35,418
|俄亥俄州
|0
|1,847,140
|1,663,413
|28,028
|佐治亞州
|0
|1,691,674
|1,520,442
|30,994
|密歇根州
|0
|1,614,141
|1,146,495
|27,739
|北卡羅萊納州
|0
|1,589,054
|1,515,240
|19,121
|中國大陸疫情全球數據
|100,387
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|94,014
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,316
|63,803
|4,512
|廣東
|0
|3,384
|3,299
|8
|上海
|0
|2,975
|2,855
|7
|黑龍江
|0
|2,035
|2,001
|13
|浙江
|0
|1,988
|1,487
|1
|雲南
|0
|1,785
|1,673
|2
|河南
|0
|1,638
|1,578
|22
|江蘇
|0
|1,622
|1,618
|0
|河北
|0
|1,458
|1,447
|7
|福建
|0
|1,340
|1,316
|1
|香港疫情全球數據
|12,534
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,184
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫