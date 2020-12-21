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新型冠狀肺炎全球疫情（12月21日 時間01:00）

國際形勢 01:00 2020/12/21

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月21日　時間01:00）
香港疫情全球數據
8,153
確診/疑似
0(較上日)		 130
死亡個案
0(較上日)		 6,837
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
77,054,884
確診累積
+92,284(較上日)		 1,697,551
死亡個案
+1,171(較上日)		 54,086,904
治癒人數
+35,428(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 15,135 18,101,347 10,706,720 323,580
印度 0 10,047,131 9,595,711 145,669
巴西 0 7,213,155 6,388,938 186,367
俄羅斯 0 2,848,377 2,275,657 50,858
法國 0 2,517,137 189,403 60,535
英國 35,928 2,046,049 4,370 67,503
土耳其 20,316 2,024,601 1,800,286 18,097
意大利 15,102 1,953,185 1,261,626 68,799
西班牙 0 1,817,448 196,958 48,926
阿根廷 0 1,537,169 1,362,617 41,763
德國 806 1,511,428 1,107,610 26,509
哥倫比亞 0 1,496,062 1,362,543 40,268
墨西哥 0 1,313,675 971,115 117,876
波蘭 0 1,202,700 938,269 25,397
伊朗 0 1,158,384 885,054 53,625
秘魯 0 995,899 930,410 37,034
烏克蘭 0 991,700 602,993 17,201
南非 0 912,477 787,782 24,539
荷蘭 0 700,282 8,517 10,578
印尼 0 664,930 541,811 19,880
美國疫情全球數據
18,101,347
確診累積
+15,135(較上日)		 323,580
死亡個案
+114(較上日)		 10,706,720
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 1,846,398 741,319 22,594
德克薩斯州 0 1,586,901 1,283,039 25,910
佛羅里達州 0 1,193,165 701,417 20,484
伊利諾伊州 0 894,367 560,734 16,326
紐約州 0 877,399 459,891 36,313
俄亥俄州 0 614,429 440,235 8,031
佐治亞州 0 582,300 329,997 10,381
賓夕法尼亞州 0 553,790 334,578 13,908
田納西州 0 503,651 425,264 5,960
密歇根州 0 496,056 284,731 12,074
中國大陸疫情全球數據
86,830
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,883
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 0 2,028 1,979 8
上海 0 1,447 1,346 7
浙江 0 1,299 1,290 1
河南 0 1,297 1,269 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 961 936 13
北京 0 961 940 9
香港疫情全球數據
8,153
確診累積
0(較上日)		 130
死亡個案
0(較上日)		 6,837
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 694 555 33
觀塘區 0 611 473 7
油尖旺區 0 573 467 7
沙田區 0 537 426 8
九龍城區 0 464 385 8
葵青區 0 453 372 4
東區 0 434 319 11
深水埗區 0 424 323 12
元朗區 0 393 331 6
屯門區 0 381 328 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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