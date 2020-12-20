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【牛津疫苗】英國擬數日內批准 1月起可接種
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月20日 時間12:00）
|香港疫情全球數據
|8,079
確診/疑似
0(較上日)
|129
死亡個案
0(較上日)
|6,737
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|76,779,456
確診累積
+425,958(較上日)
|1,693,304
死亡個案
+6,900(較上日)
|53,897,375
治癒人數
+332,305(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|178,501
|18,077,765
|10,705,414
|323,401
|印度
|15,686
|10,031,659
|9,579,681
|145,513
|巴西
|49,243
|7,213,155
|6,388,938
|186,356
|俄羅斯
|0
|2,819,429
|2,254,742
|50,347
|法國
|17,218
|2,516,957
|189,403
|60,534
|英國
|27,060
|2,010,077
|4,354
|67,177
|土耳其
|22,195
|2,004,285
|1,779,068
|17,851
|意大利
|16,305
|1,938,083
|1,249,470
|68,447
|西班牙
|0
|1,817,448
|196,958
|48,926
|阿根廷
|5,795
|1,537,169
|1,362,617
|41,763
|哥倫比亞
|13,990
|1,496,062
|1,362,543
|40,268
|德國
|7,388
|1,494,227
|1,096,514
|26,414
|墨西哥
|12,129
|1,313,675
|971,115
|117,876
|波蘭
|0
|1,194,110
|927,723
|25,254
|伊朗
|0
|1,152,072
|875,943
|53,448
|秘魯
|2,139
|995,899
|930,410
|37,034
|烏克蘭
|0
|982,937
|596,218
|17,072
|南非
|10,939
|912,477
|787,782
|24,539
|荷蘭
|12,283
|687,250
|8,517
|10,546
|印尼
|0
|657,948
|536,260
|19,659
|美國疫情全球數據
|18,077,765
確診累積
+178,501(較上日)
|323,401
死亡個案
+2,376(較上日)
|10,705,414
治癒人數
+148,928(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|36,929
|1,846,398
|741,319
|22,594
|德克薩斯州
|14,307
|1,586,901
|1,283,039
|25,910
|佛羅里達州
|11,682
|1,193,165
|701,417
|20,484
|伊利諾伊州
|7,562
|894,367
|560,734
|16,326
|紐約州
|9,331
|877,399
|459,891
|36,313
|俄亥俄州
|8,567
|614,429
|440,235
|8,031
|佐治亞州
|5,763
|582,300
|329,997
|10,381
|賓夕法尼亞州
|8,937
|553,790
|334,578
|13,908
|田納西州
|0
|503,651
|425,264
|5,960
|密歇根州
|4,181
|496,056
|284,731
|12,074
|中國大陸疫情全球數據
|86,829
確診累積
+23(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,886
治癒人數
+22(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|1
|2,028
|1,979
|8
|上海
|11
|1,447
|1,346
|7
|浙江
|1
|1,299
|1,290
|1
|河南
|1
|1,297
|1,269
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|北京
|2
|961
|940
|9
|黑龍江
|0
|960
|936
|13
|香港疫情全球數據
|8,079
確診累積
0(較上日)
|129
死亡個案
0(較上日)
|6,737
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|5
|694
|555
|33
|觀塘區
|15
|611
|473
|7
|油尖旺區
|8
|573
|467
|7
|沙田區
|15
|537
|426
|8
|九龍城區
|8
|464
|385
|8
|葵青區
|9
|453
|372
|4
|東區
|5
|434
|319
|11
|深水埗區
|8
|424
|323
|12
|元朗區
|3
|393
|331
|6
|屯門區
|5
|381
|328
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫