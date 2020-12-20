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新型冠狀肺炎全球疫情（12月20日 時間09:00）

國際形勢 09:00 2020/12/20

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月20日　時間09:00）
香港疫情全球數據
8,079
確診/疑似
0(較上日)		 129
死亡個案
0(較上日)		 6,737
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
76,760,756
確診累積
+407,258(較上日)		 1,692,645
死亡個案
+6,241(較上日)		 53,882,252
治癒人數
+317,182(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 174,469 18,073,733 10,701,768 323,391
印度 15,686 10,031,659 9,579,681 145,513
巴西 49,243 7,213,155 6,388,938 186,356
俄羅斯 0 2,819,429 2,254,742 50,347
法國 17,218 2,516,957 189,403 60,534
英國 27,060 2,010,077 4,354 67,177
土耳其 22,195 2,004,285 1,779,068 17,851
意大利 16,305 1,938,083 1,249,470 68,447
西班牙 0 1,817,448 196,958 48,926
阿根廷 5,795 1,537,169 1,362,617 41,763
哥倫比亞 13,990 1,496,062 1,362,543 40,268
德國 7,224 1,494,063 1,096,514 26,414
墨西哥 0 1,301,546 962,397 117,249
波蘭 0 1,194,110 927,723 25,254
伊朗 0 1,152,072 875,943 53,448
秘魯 2,139 995,899 930,410 37,034
烏克蘭 0 982,937 596,218 17,072
南非 10,939 912,477 787,782 24,539
荷蘭 12,273 687,240 8,509 10,546
印尼 0 657,948 536,260 19,659
美國疫情全球數據
18,073,733
確診累積
+174,469(較上日)		 323,391
死亡個案
+2,366(較上日)		 10,701,768
治癒人數
+145,282(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 36,929 1,846,398 741,319 22,594
德克薩斯州 13,562 1,586,156 1,283,039 25,910
佛羅里達州 11,682 1,193,165 701,417 20,484
伊利諾伊州 7,562 894,367 560,734 16,326
紐約州 9,111 877,179 459,891 36,312
俄亥俄州 8,567 614,429 440,235 8,031
佐治亞州 5,763 582,300 329,997 10,381
賓夕法尼亞州 8,937 553,790 334,578 13,908
田納西州 0 503,651 425,264 5,960
密歇根州 4,181 496,056 284,731 12,074
中國大陸疫情全球數據
86,829
確診累積
+23(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,886
治癒人數
+22(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 1 2,028 1,979 8
上海 11 1,447 1,346 7
浙江 0 1,298 1,290 1
河南 0 1,296 1,268 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
北京 2 961 940 9
黑龍江 0 960 936 13
香港疫情全球數據
8,079
確診累積
0(較上日)		 129
死亡個案
0(較上日)		 6,737
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 5 694 555 33
觀塘區 15 611 473 7
油尖旺區 8 573 467 7
沙田區 15 537 426 8
九龍城區 8 464 385 8
葵青區 9 453 372 4
東區 5 434 319 11
深水埗區 8 424 323 12
元朗區 3 393 331 6
屯門區 5 381 328 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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