下一篇文章
【牛津疫苗】英國擬數日內批准 1月起可接種
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月20日 時間04:00）
|香港疫情全球數據
|8,079
確診/疑似
0(較上日)
|129
死亡個案
0(較上日)
|6,737
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|76,596,697
確診累積
+243,199(較上日)
|1,689,885
死亡個案
+3,481(較上日)
|53,705,487
治癒人數
+140,417(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|88,653
|17,987,917
|10,603,706
|321,955
|印度
|15,686
|10,031,659
|9,579,681
|145,513
|巴西
|8,253
|7,172,165
|6,335,163
|185,827
|俄羅斯
|0
|2,819,429
|2,254,742
|50,347
|法國
|17,218
|2,516,957
|189,403
|60,534
|英國
|27,060
|2,010,077
|4,354
|67,177
|土耳其
|22,195
|2,004,285
|1,779,068
|17,851
|意大利
|16,305
|1,938,083
|1,249,470
|68,447
|西班牙
|0
|1,817,448
|196,958
|48,926
|阿根廷
|0
|1,531,374
|1,356,755
|41,672
|德國
|5,877
|1,492,716
|1,096,514
|26,279
|哥倫比亞
|0
|1,482,072
|1,354,021
|40,019
|墨西哥
|0
|1,301,546
|962,397
|117,249
|波蘭
|0
|1,194,110
|927,723
|25,254
|伊朗
|0
|1,152,072
|875,943
|53,448
|秘魯
|0
|993,760
|928,219
|36,969
|烏克蘭
|0
|982,937
|596,218
|17,072
|南非
|10,939
|912,477
|787,782
|24,539
|荷蘭
|12,217
|687,184
|8,470
|10,546
|印尼
|0
|657,948
|536,260
|19,659
|美國疫情全球數據
|17,987,917
確診累積
+88,653(較上日)
|321,955
死亡個案
+930(較上日)
|10,603,706
治癒人數
+47,220(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|16,987
|1,826,456
|737,123
|22,446
|德克薩斯州
|0
|1,572,594
|1,269,062
|25,663
|佛羅里達州
|11,682
|1,193,165
|701,417
|20,484
|伊利諾伊州
|7,562
|894,367
|560,734
|16,326
|紐約州
|0
|868,068
|458,808
|36,222
|俄亥俄州
|8,567
|614,429
|440,235
|8,031
|佐治亞州
|0
|576,537
|328,477
|10,332
|賓夕法尼亞州
|0
|544,853
|323,193
|13,705
|田納西州
|0
|503,651
|425,264
|5,960
|密歇根州
|0
|491,875
|236,369
|11,868
|中國大陸疫情全球數據
|86,806
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,864
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|0
|2,027
|1,977
|8
|上海
|0
|1,436
|1,336
|7
|浙江
|0
|1,298
|1,290
|1
|河南
|0
|1,296
|1,268
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|0
|960
|936
|13
|北京
|0
|959
|940
|9
|香港疫情全球數據
|8,079
確診累積
0(較上日)
|129
死亡個案
0(較上日)
|6,737
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|689
|545
|33
|觀塘區
|0
|596
|460
|7
|油尖旺區
|0
|565
|462
|7
|沙田區
|0
|522
|415
|8
|九龍城區
|0
|456
|381
|8
|葵青區
|0
|444
|360
|4
|東區
|0
|429
|313
|11
|深水埗區
|0
|416
|320
|12
|元朗區
|0
|390
|329
|5
|屯門區
|0
|376
|326
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫