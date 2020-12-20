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【牛津疫苗】英國擬數日內批准 1月起可接種
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月20日 時間00:00）
|香港疫情全球數據
|8,079
確診/疑似
0(較上日)
|129
死亡個案
0(較上日)
|6,737
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|76,353,498
確診累積
0(較上日)
|1,686,404
死亡個案
0(較上日)
|53,565,070
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|0
|17,899,264
|10,556,486
|321,025
|印度
|0
|10,015,973
|9,564,162
|145,322
|巴西
|0
|7,163,912
|6,322,955
|185,687
|俄羅斯
|0
|2,819,429
|2,254,742
|50,347
|法國
|0
|2,499,739
|188,488
|60,347
|英國
|0
|1,983,017
|4,340
|66,643
|土耳其
|0
|1,982,090
|1,753,552
|17,610
|意大利
|0
|1,921,778
|1,226,086
|67,894
|西班牙
|0
|1,817,448
|196,958
|48,926
|阿根廷
|0
|1,531,374
|1,356,755
|41,672
|德國
|0
|1,486,839
|1,096,021
|26,181
|哥倫比亞
|0
|1,482,072
|1,354,021
|40,019
|墨西哥
|0
|1,301,546
|962,397
|117,249
|波蘭
|0
|1,194,110
|927,723
|25,254
|伊朗
|0
|1,152,072
|875,943
|53,448
|秘魯
|0
|993,760
|928,219
|36,969
|烏克蘭
|0
|982,937
|596,218
|17,072
|南非
|0
|901,538
|783,818
|24,285
|荷蘭
|0
|674,967
|8,461
|10,492
|印尼
|0
|657,948
|536,260
|19,659
|美國疫情全球數據
|17,899,264
確診累積
0(較上日)
|321,025
死亡個案
0(較上日)
|10,556,486
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|1,809,469
|732,917
|22,437
|德克薩斯州
|0
|1,572,594
|1,269,062
|25,663
|佛羅里達州
|0
|1,181,483
|700,021
|20,414
|伊利諾伊州
|0
|886,805
|550,147
|16,206
|紐約州
|0
|868,068
|458,808
|36,222
|俄亥俄州
|0
|605,862
|430,621
|7,967
|佐治亞州
|0
|576,537
|328,477
|10,332
|賓夕法尼亞州
|0
|544,853
|323,193
|13,705
|田納西州
|0
|503,651
|425,264
|5,960
|密歇根州
|0
|491,875
|236,369
|11,868
|中國大陸疫情全球數據
|86,806
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,864
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|0
|2,027
|1,977
|8
|上海
|0
|1,436
|1,336
|7
|浙江
|0
|1,298
|1,290
|1
|河南
|0
|1,296
|1,268
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|0
|960
|936
|13
|北京
|0
|959
|940
|9
|香港疫情全球數據
|8,079
確診累積
0(較上日)
|129
死亡個案
0(較上日)
|6,737
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|689
|545
|33
|觀塘區
|0
|596
|460
|7
|油尖旺區
|0
|565
|462
|7
|沙田區
|0
|522
|415
|8
|九龍城區
|0
|456
|381
|8
|葵青區
|0
|444
|360
|4
|東區
|0
|429
|313
|11
|深水埗區
|0
|416
|320
|12
|元朗區
|0
|390
|329
|5
|屯門區
|0
|376
|326
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫