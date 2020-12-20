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新型冠狀肺炎全球疫情（12月20日 時間00:00）

國際形勢 00:00 2020/12/20

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月20日　時間00:00）
香港疫情全球數據
8,079
確診/疑似
0(較上日)		 129
死亡個案
0(較上日)		 6,737
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
76,353,498
確診累積
0(較上日)		 1,686,404
死亡個案
0(較上日)		 53,565,070
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 17,899,264 10,556,486 321,025
印度 0 10,015,973 9,564,162 145,322
巴西 0 7,163,912 6,322,955 185,687
俄羅斯 0 2,819,429 2,254,742 50,347
法國 0 2,499,739 188,488 60,347
英國 0 1,983,017 4,340 66,643
土耳其 0 1,982,090 1,753,552 17,610
意大利 0 1,921,778 1,226,086 67,894
西班牙 0 1,817,448 196,958 48,926
阿根廷 0 1,531,374 1,356,755 41,672
德國 0 1,486,839 1,096,021 26,181
哥倫比亞 0 1,482,072 1,354,021 40,019
墨西哥 0 1,301,546 962,397 117,249
波蘭 0 1,194,110 927,723 25,254
伊朗 0 1,152,072 875,943 53,448
秘魯 0 993,760 928,219 36,969
烏克蘭 0 982,937 596,218 17,072
南非 0 901,538 783,818 24,285
荷蘭 0 674,967 8,461 10,492
印尼 0 657,948 536,260 19,659
美國疫情全球數據
17,899,264
確診累積
0(較上日)		 321,025
死亡個案
0(較上日)		 10,556,486
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 1,809,469 732,917 22,437
德克薩斯州 0 1,572,594 1,269,062 25,663
佛羅里達州 0 1,181,483 700,021 20,414
伊利諾伊州 0 886,805 550,147 16,206
紐約州 0 868,068 458,808 36,222
俄亥俄州 0 605,862 430,621 7,967
佐治亞州 0 576,537 328,477 10,332
賓夕法尼亞州 0 544,853 323,193 13,705
田納西州 0 503,651 425,264 5,960
密歇根州 0 491,875 236,369 11,868
中國大陸疫情全球數據
86,806
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,864
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 0 2,027 1,977 8
上海 0 1,436 1,336 7
浙江 0 1,298 1,290 1
河南 0 1,296 1,268 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 960 936 13
北京 0 959 940 9
香港疫情全球數據
8,079
確診累積
0(較上日)		 129
死亡個案
0(較上日)		 6,737
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 689 545 33
觀塘區 0 596 460 7
油尖旺區 0 565 462 7
沙田區 0 522 415 8
九龍城區 0 456 381 8
葵青區 0 444 360 4
東區 0 429 313 11
深水埗區 0 416 320 12
元朗區 0 390 329 5
屯門區 0 376 326 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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