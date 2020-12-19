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【牛津疫苗】英國擬數日內批准 1月起可接種
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月19日 時間21:00）
|香港疫情全球數據
|8,079
確診/疑似
+109(較上日)
|129
死亡個案
0(較上日)
|6,736
治癒人數
+108(較上日)
|環球疫情全球數據
|76,312,525
確診累積
+633,154(較上日)
|1,685,442
死亡個案
+11,142(較上日)
|53,528,168
治癒人數
+404,013(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|233,369
|17,888,350
|10,551,433
|320,845
|印度
|17,901
|10,005,850
|9,550,712
|145,178
|巴西
|52,385
|7,163,912
|6,322,955
|185,687
|俄羅斯
|28,209
|2,819,429
|2,254,742
|50,347
|法國
|16,078
|2,499,739
|188,488
|60,347
|英國
|28,536
|1,982,847
|4,274
|66,640
|土耳其
|26,410
|1,982,090
|1,753,552
|17,610
|意大利
|15,401
|1,921,778
|1,226,086
|67,894
|西班牙
|11,815
|1,817,448
|196,958
|48,926
|阿根廷
|7,002
|1,531,374
|1,356,755
|41,672
|德國
|25,767
|1,486,839
|1,095,982
|26,003
|哥倫比亞
|13,277
|1,482,072
|1,354,021
|40,019
|墨西哥
|12,248
|1,301,546
|962,397
|117,249
|波蘭
|11,246
|1,194,110
|927,723
|25,254
|伊朗
|6,421
|1,152,072
|875,943
|53,448
|秘魯
|2,242
|993,760
|928,219
|36,969
|烏克蘭
|12,179
|982,937
|596,218
|17,072
|南非
|8,725
|901,538
|783,818
|24,285
|荷蘭
|93
|674,967
|8,461
|10,492
|印尼
|7,751
|657,948
|536,260
|19,659
|美國疫情全球數據
|17,888,350
確診累積
+233,369(較上日)
|320,845
死亡個案
+2,432(較上日)
|10,551,433
治癒人數
+100,197(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|49,593
|1,809,469
|732,917
|22,437
|德克薩斯州
|16,588
|1,572,594
|1,269,062
|25,663
|佛羅里達州
|13,000
|1,181,483
|700,021
|20,414
|伊利諾伊州
|7,377
|886,805
|550,147
|16,206
|紐約州
|12,542
|868,068
|458,808
|36,222
|俄亥俄州
|9,684
|605,862
|430,621
|7,967
|佐治亞州
|8,141
|576,537
|328,477
|10,332
|賓夕法尼亞州
|700
|544,853
|323,193
|13,705
|田納西州
|10,421
|503,651
|425,264
|5,960
|密歇根州
|4,519
|491,875
|236,369
|11,868
|中國大陸疫情全球數據
|86,806
確診累積
+16(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,864
治癒人數
+14(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|1
|2,027
|1,977
|8
|上海
|8
|1,436
|1,336
|7
|浙江
|1
|1,298
|1,290
|1
|河南
|0
|1,296
|1,268
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|0
|960
|936
|13
|北京
|1
|959
|940
|9
|香港疫情全球數據
|8,079
確診累積
+109(較上日)
|129
死亡個案
0(較上日)
|6,736
治癒人數
+108(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|6
|689
|545
|33
|觀塘區
|10
|596
|460
|7
|油尖旺區
|3
|565
|462
|7
|沙田區
|8
|522
|415
|8
|九龍城區
|1
|456
|381
|8
|葵青區
|5
|444
|360
|4
|東區
|8
|429
|313
|11
|深水埗區
|9
|416
|320
|12
|元朗區
|2
|390
|329
|5
|屯門區
|0
|376
|326
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫