  • 14°C
香港時間 : 20201219日 (六) 10:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（12月19日 時間10:00）

國際形勢 10:00 2020/12/19

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月19日　時間10:00）
香港疫情全球數據
7,970
確診/疑似
0(較上日)		 129
死亡個案
0(較上日)		 6,628
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
76,147,122
確診累積
+467,751(較上日)		 1,681,788
死亡個案
+7,488(較上日)		 53,368,786
治癒人數
+244,631(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 230,612 17,885,593 10,549,694 320,828
印度 16,876 10,004,825 9,549,923 145,171
巴西 52,385 7,163,912 6,322,955 185,687
俄羅斯 0 2,791,220 2,228,633 49,762
法國 15,804 2,499,465 188,488 60,343
英國 28,517 1,982,828 4,133 66,639
土耳其 26,410 1,982,090 1,753,552 17,610
意大利 15,401 1,921,778 1,226,086 67,894
西班牙 11,815 1,817,448 196,958 48,926
阿根廷 7,002 1,531,374 1,356,755 41,672
哥倫比亞 13,277 1,482,072 1,354,021 40,019
德國 8,919 1,469,991 1,081,716 26,003
墨西哥 0 1,289,298 953,762 116,487
波蘭 0 1,182,864 915,576 24,771
伊朗 0 1,145,651 865,474 53,273
秘魯 2,242 993,760 928,219 36,969
烏克蘭 0 970,758 582,457 16,848
南非 8,725 901,538 783,818 24,285
荷蘭 72 674,946 8,438 10,492
印尼 0 650,197 531,995 19,514
美國疫情全球數據
17,885,593
確診累積
+230,612(較上日)		 320,828
死亡個案
+2,415(較上日)		 10,549,694
治癒人數
+98,458(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 49,585 1,809,461 732,917 22,437
德克薩斯州 16,562 1,572,568 1,269,037 25,663
佛羅里達州 13,000 1,181,483 700,021 20,414
伊利諾伊州 7,377 886,805 550,147 16,206
紐約州 12,484 868,010 458,808 36,222
俄亥俄州 9,684 605,862 430,621 7,967
佐治亞州 8,141 576,537 328,477 10,332
賓夕法尼亞州 700 544,853 323,193 13,705
田納西州 10,421 503,651 425,264 5,960
密歇根州 4,519 491,875 236,369 11,868
中國大陸疫情全球數據
86,806
確診累積
+16(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,865
治癒人數
+15(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 1 2,027 1,977 8
上海 8 1,436 1,336 7
浙江 1 1,298 1,290 1
河南 0 1,296 1,268 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 960 936 13
北京 1 959 940 9
香港疫情全球數據
7,970
確診累積
0(較上日)		 129
死亡個案
0(較上日)		 6,628
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 6 689 545 33
觀塘區 10 596 460 7
油尖旺區 3 565 462 7
沙田區 8 522 415 8
九龍城區 1 456 381 8
葵青區 5 444 360 4
東區 8 429 313 11
深水埗區 9 416 320 12
元朗區 2 390 329 5
屯門區 0 376 326 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

下一篇文章

【德國疫情】日增逾800人死 貨櫃用作臨時停屍間
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】特朗普據報拒絕 於拜登就職後離開白宮
【美國大選】特朗普據報拒絕 於拜登就職後離開白宮
【英國王室】威廉王子全家福印聖誕卡 夏洛特似足爸爸
【英國王室】威廉王子全家福印聖誕卡 夏洛特似足爸爸
新型冠狀肺炎全球疫情（12月19日 時間10:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月19日 時間10:00）
【美國大選】有變數？佐治亞州重新審計郵寄選票等簽名
【美國大選】有變數？佐治亞州重新審計郵寄選票等簽名
【移民澳洲】政府收緊商業移民要求 來年7月起實施
【移民澳洲】政府收緊商業移民要求 來年7月起實施
【輝瑞疫苗】網上瘋傳「面癱照」原來是假 去年已流傳
【輝瑞疫苗】網上瘋傳「面癱照」原來是假 去年已流傳