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【德國疫情】日增逾800人死 貨櫃用作臨時停屍間
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月19日 時間06:00）
|香港疫情全球數據
|7,970
確診/疑似
0(較上日)
|129
死亡個案
0(較上日)
|6,628
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|76,032,519
確診累積
+353,148(較上日)
|1,680,181
死亡個案
+5,881(較上日)
|53,298,021
治癒人數
+173,866(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|150,450
|17,805,431
|10,508,482
|320,003
|印度
|16,876
|10,004,825
|9,549,923
|145,171
|巴西
|51,451
|7,162,978
|6,322,955
|185,650
|俄羅斯
|0
|2,791,220
|2,228,633
|49,762
|法國
|15,674
|2,499,335
|188,349
|60,343
|英國
|28,508
|1,982,819
|4,133
|66,639
|土耳其
|26,410
|1,982,090
|1,753,552
|17,610
|意大利
|15,401
|1,921,778
|1,226,086
|67,894
|西班牙
|11,815
|1,817,448
|196,958
|48,926
|阿根廷
|0
|1,524,372
|1,352,556
|41,534
|德國
|8,919
|1,469,991
|1,081,716
|26,003
|哥倫比亞
|0
|1,468,795
|1,343,819
|39,787
|墨西哥
|0
|1,289,298
|953,762
|116,487
|波蘭
|0
|1,182,864
|915,576
|24,771
|伊朗
|0
|1,145,651
|865,474
|53,273
|秘魯
|0
|991,518
|925,893
|36,901
|烏克蘭
|0
|970,758
|582,457
|16,848
|南非
|8,725
|901,538
|783,818
|24,285
|荷蘭
|0
|674,874
|8,333
|10,492
|印尼
|0
|650,197
|531,995
|19,514
|美國疫情全球數據
|17,805,431
確診累積
+150,450(較上日)
|320,003
死亡個案
+1,590(較上日)
|10,508,482
治癒人數
+57,246(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|23,634
|1,783,510
|726,236
|22,227
|德克薩斯州
|0
|1,556,006
|1,260,972
|25,401
|佛羅里達州
|13,000
|1,181,483
|700,021
|20,414
|伊利諾伊州
|7,377
|886,805
|550,147
|16,206
|紐約州
|11,929
|867,455
|458,808
|36,203
|俄亥俄州
|9,684
|605,862
|430,621
|7,967
|佐治亞州
|8,141
|576,537
|328,477
|10,332
|賓夕法尼亞州
|700
|544,853
|317,601
|13,705
|田納西州
|0
|493,230
|418,724
|5,845
|密歇根州
|4,519
|491,875
|236,369
|11,868
|中國大陸疫情全球數據
|86,790
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,850
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|0
|2,026
|1,974
|8
|上海
|0
|1,428
|1,332
|7
|浙江
|0
|1,297
|1,290
|1
|河南
|0
|1,296
|1,267
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|0
|960
|936
|13
|北京
|0
|958
|940
|9
|香港疫情全球數據
|7,970
確診累積
0(較上日)
|129
死亡個案
0(較上日)
|6,628
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|6
|689
|545
|33
|觀塘區
|10
|596
|460
|7
|油尖旺區
|3
|565
|462
|7
|沙田區
|8
|522
|415
|8
|九龍城區
|1
|456
|381
|8
|葵青區
|5
|444
|360
|4
|東區
|8
|429
|313
|11
|深水埗區
|9
|416
|320
|12
|元朗區
|2
|390
|329
|5
|屯門區
|0
|376
|326
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫