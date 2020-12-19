  • 14°C
香港時間 : 20201219日 (六) 03:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（12月19日 時間03:00）

國際形勢 03:00 2020/12/19

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月19日　時間03:00）
香港疫情全球數據
7,970
確診/疑似
0(較上日)		 129
死亡個案
0(較上日)		 6,628
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
75,839,901
確診累積
+160,530(較上日)		 1,677,171
死亡個案
+2,871(較上日)		 53,217,562
治癒人數
+93,407(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 40,168 17,695,149 10,458,826 319,037
印度 16,876 10,004,825 9,549,923 145,171
巴西 8,576 7,120,103 6,301,547 184,992
俄羅斯 0 2,791,220 2,228,633 49,762
法國 0 2,483,661 187,381 59,735
土耳其 26,410 1,982,090 1,753,552 17,610
英國 22,856 1,977,167 4,133 66,639
意大利 16,781 1,923,158 1,226,086 67,894
西班牙 11,815 1,817,448 196,958 48,926
阿根廷 0 1,524,372 1,352,556 41,534
哥倫比亞 0 1,468,795 1,343,819 39,787
德國 6,052 1,467,124 1,081,612 25,681
墨西哥 0 1,289,298 953,762 116,487
波蘭 0 1,182,864 915,576 24,771
伊朗 0 1,145,651 865,474 53,273
秘魯 0 991,518 925,893 36,901
烏克蘭 0 970,758 582,457 16,848
南非 0 892,813 780,313 24,011
荷蘭 0 674,874 8,324 10,492
印尼 0 650,197 531,995 19,514
美國疫情全球數據
17,695,149
確診累積
+40,168(較上日)		 319,037
死亡個案
+624(較上日)		 10,458,826
治癒人數
+7,590(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 1,759,876 720,977 22,146
德克薩斯州 0 1,556,006 1,260,972 25,401
佛羅里達州 0 1,168,483 698,164 20,306
伊利諾伊州 7,377 886,805 539,271 16,206
紐約州 0 855,526 457,633 36,101
俄亥俄州 0 596,178 426,525 7,894
佐治亞州 0 568,396 327,021 10,294
賓夕法尼亞州 0 544,153 317,601 13,672
田納西州 0 493,230 418,724 5,845
密歇根州 0 487,356 236,369 11,801
中國大陸疫情全球數據
86,790
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,850
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 0 2,026 1,974 8
上海 0 1,428 1,332 7
浙江 0 1,297 1,290 1
河南 0 1,296 1,267 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 960 936 13
北京 0 958 940 9
香港疫情全球數據
7,970
確診累積
0(較上日)		 129
死亡個案
0(較上日)		 6,628
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 6 689 545 33
觀塘區 10 596 460 7
油尖旺區 3 565 462 7
沙田區 8 522 415 8
九龍城區 1 456 381 8
葵青區 5 444 360 4
東區 8 429 313 11
深水埗區 9 416 320 12
元朗區 2 390 329 5
屯門區 0 376 326 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

下一篇文章

【德國疫情】日增逾800人死 貨櫃用作臨時停屍間
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】有變數？佐治亞州重新審計郵寄選票等簽名
【美國大選】有變數？佐治亞州重新審計郵寄選票等簽名
【英國王室】威廉王子全家福印聖誕卡 夏洛特似足爸爸
【英國王室】威廉王子全家福印聖誕卡 夏洛特似足爸爸
【輝瑞疫苗】網上瘋傳「面癱照」原來是假 去年已流傳
【輝瑞疫苗】網上瘋傳「面癱照」原來是假 去年已流傳
新型冠狀肺炎全球疫情（12月19日 時間03:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月19日 時間03:00）
【移民澳洲】政府收緊商業移民要求 來年7月起實施
【移民澳洲】政府收緊商業移民要求 來年7月起實施
【美國大選】特朗普據報拒絕 於拜登就職後離開白宮
【美國大選】特朗普據報拒絕 於拜登就職後離開白宮