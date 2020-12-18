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【德國疫情】日增逾800人死 貨櫃用作臨時停屍間
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月18日 時間22:00）
|香港疫情全球數據
|7,970
確診/疑似
+70(較上日)
|128
死亡個案
+2(較上日)
|6,628
治癒人數
+94(較上日)
|環球疫情全球數據
|75,604,949
確診累積
+675,103(較上日)
|1,672,990
死亡個案
+11,916(較上日)
|53,102,974
治癒人數
+462,355(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|213,698
|17,628,575
|10,449,949
|317,929
|印度
|12,481
|9,979,447
|9,520,827
|144,829
|巴西
|68,832
|7,111,527
|6,301,547
|184,876
|俄羅斯
|28,552
|2,791,220
|2,228,633
|49,762
|法國
|18,415
|2,483,661
|187,199
|59,735
|土耳其
|27,515
|1,955,680
|1,721,607
|17,364
|英國
|35,543
|1,954,311
|4,133
|66,150
|意大利
|18,233
|1,906,377
|1,203,814
|67,220
|西班牙
|23,067
|1,805,633
|196,958
|48,777
|阿根廷
|7,326
|1,524,372
|1,352,556
|41,534
|哥倫比亞
|12,196
|1,468,795
|1,343,819
|39,787
|德國
|25,826
|1,454,009
|1,078,977
|25,326
|墨西哥
|11,799
|1,289,298
|953,762
|116,487
|波蘭
|11,010
|1,182,864
|915,576
|24,771
|伊朗
|7,121
|1,145,651
|865,474
|53,273
|秘魯
|2,061
|991,518
|925,893
|36,901
|烏克蘭
|13,066
|970,758
|582,457
|16,848
|南非
|9,126
|892,813
|780,313
|24,011
|荷蘭
|92
|662,943
|8,324
|10,408
|印尼
|6,689
|650,197
|531,995
|19,514
|美國疫情全球數據
|17,628,575
確診累積
+213,698(較上日)
|317,929
死亡個案
+2,938(較上日)
|10,449,949
治癒人數
+120,984(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|44,937
|1,759,876
|720,977
|22,146
|德克薩斯州
|15,015
|1,556,006
|1,260,972
|25,401
|佛羅里達州
|13,148
|1,168,483
|698,164
|20,306
|伊利諾伊州
|8,828
|879,428
|539,271
|15,985
|紐約州
|11,186
|855,526
|457,633
|36,101
|俄亥俄州
|11,408
|596,178
|426,525
|7,894
|佐治亞州
|7,777
|568,396
|327,021
|10,294
|賓夕法尼亞州
|972
|535,729
|317,601
|13,476
|田納西州
|8,945
|493,230
|418,724
|5,845
|密歇根州
|4,541
|487,356
|236,369
|11,801
|中國大陸疫情全球數據
|86,790
確診累積
+13(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,850
治癒人數
+9(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|4
|2,026
|1,974
|8
|上海
|4
|1,428
|1,332
|7
|浙江
|0
|1,297
|1,290
|1
|河南
|1
|1,296
|1,267
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|0
|960
|936
|13
|北京
|1
|958
|940
|9
|香港疫情全球數據
|7,970
確診累積
+70(較上日)
|128
死亡個案
+2(較上日)
|6,628
治癒人數
+94(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|9
|683
|541
|33
|觀塘區
|11
|586
|443
|7
|油尖旺區
|11
|562
|453
|7
|沙田區
|9
|514
|408
|7
|九龍城區
|6
|455
|375
|8
|葵青區
|2
|439
|356
|4
|東區
|12
|421
|310
|9
|深水埗區
|2
|407
|317
|12
|元朗區
|2
|388
|325
|5
|屯門區
|6
|376
|322
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫