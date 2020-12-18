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新型冠狀肺炎全球疫情（12月18日 時間20:00）

國際形勢 20:00 2020/12/18

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月18日　時間20:00）
香港疫情全球數據
7,970
確診/疑似
+70(較上日)		 128
死亡個案
+2(較上日)		 6,628
治癒人數
+94(較上日)
環球疫情全球數據
75,580,542
確診累積
+650,696(較上日)		 1,672,654
死亡個案
+11,580(較上日)		 53,084,177
治癒人數
+443,558(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 212,190 17,627,067 10,446,101 317,929
印度 12,481 9,979,447 9,520,827 144,829
巴西 68,832 7,111,527 6,301,547 184,876
俄羅斯 28,552 2,791,220 2,228,633 49,762
法國 18,278 2,483,524 187,199 59,733
土耳其 27,515 1,955,680 1,721,607 17,364
英國 35,512 1,954,280 4,129 66,150
意大利 18,233 1,906,377 1,203,814 67,220
西班牙 23,067 1,805,633 196,958 48,777
阿根廷 7,326 1,524,372 1,352,556 41,534
哥倫比亞 12,196 1,468,795 1,343,819 39,787
德國 25,826 1,454,009 1,078,944 25,225
墨西哥 11,799 1,289,298 953,762 116,487
波蘭 11,010 1,182,864 915,576 24,771
伊朗 7,121 1,145,651 865,474 53,273
秘魯 2,061 991,518 925,893 36,901
烏克蘭 13,066 970,758 582,457 16,848
南非 9,126 892,813 780,313 24,011
荷蘭 92 662,943 8,324 10,408
印尼 6,689 650,197 531,995 19,514
美國疫情全球數據
17,627,067
確診累積
+212,190(較上日)		 317,929
死亡個案
+2,938(較上日)		 10,446,101
治癒人數
+117,136(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 44,937 1,759,876 720,977 22,146
德克薩斯州 15,015 1,556,006 1,260,972 25,401
佛羅里達州 13,148 1,168,483 698,164 20,306
伊利諾伊州 8,828 879,428 539,271 15,985
紐約州 11,186 855,526 457,633 36,101
俄亥俄州 11,408 596,178 426,525 7,894
佐治亞州 7,777 568,396 327,021 10,294
賓夕法尼亞州 972 535,729 317,601 13,476
田納西州 8,945 493,230 418,724 5,845
密歇根州 4,541 487,356 236,369 11,801
中國大陸疫情全球數據
86,790
確診累積
+13(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,850
治癒人數
+9(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 4 2,026 1,974 8
上海 4 1,428 1,332 7
浙江 0 1,297 1,290 1
河南 1 1,296 1,267 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 960 936 13
北京 1 958 940 9
香港疫情全球數據
7,970
確診累積
+70(較上日)		 128
死亡個案
+2(較上日)		 6,628
治癒人數
+94(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 9 683 541 33
觀塘區 11 586 443 7
油尖旺區 11 562 453 7
沙田區 9 514 408 7
九龍城區 6 455 375 8
葵青區 2 439 356 4
東區 12 421 310 9
深水埗區 2 407 317 12
元朗區 2 388 325 5
屯門區 6 376 322 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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