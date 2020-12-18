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【美國疫情】加州單日增逾4.1萬宗 遠超英國德國
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月18日 時間10:00）
|香港疫情全球數據
|7,900
確診/疑似
0(較上日)
|126
死亡個案
0(較上日)
|6,534
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|75,413,877
確診累積
+484,031(較上日)
|1,668,880
死亡個案
+7,806(較上日)
|52,938,214
治癒人數
+297,595(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|210,849
|17,625,726
|10,446,032
|317,907
|印度
|10,868
|9,977,834
|9,520,044
|144,829
|巴西
|68,832
|7,111,527
|6,301,547
|184,876
|俄羅斯
|0
|2,762,668
|2,202,540
|49,151
|法國
|18,278
|2,483,524
|187,199
|59,733
|土耳其
|27,515
|1,955,680
|1,721,607
|17,364
|英國
|35,500
|1,954,268
|4,123
|66,150
|意大利
|18,233
|1,906,377
|1,203,814
|67,220
|西班牙
|23,067
|1,805,633
|196,958
|48,777
|阿根廷
|7,326
|1,524,372
|1,352,556
|41,534
|哥倫比亞
|12,196
|1,468,795
|1,343,819
|39,787
|德國
|10,255
|1,438,438
|1,059,869
|25,165
|墨西哥
|0
|1,277,499
|945,673
|115,769
|波蘭
|0
|1,171,854
|903,349
|24,345
|伊朗
|0
|1,138,530
|856,513
|53,095
|秘魯
|2,061
|991,518
|925,893
|36,901
|烏克蘭
|0
|957,692
|569,200
|16,579
|南非
|9,126
|892,813
|780,313
|24,011
|荷蘭
|92
|662,943
|8,324
|10,408
|印尼
|0
|643,508
|526,979
|19,390
|美國疫情全球數據
|17,625,726
確診累積
+210,849(較上日)
|317,907
死亡個案
+2,916(較上日)
|10,446,032
治癒人數
+117,067(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|44,937
|1,759,876
|720,977
|22,146
|德克薩斯州
|15,015
|1,556,006
|1,260,972
|25,401
|佛羅里達州
|13,148
|1,168,483
|698,164
|20,306
|伊利諾伊州
|8,828
|879,428
|539,271
|15,985
|紐約州
|11,186
|855,526
|457,633
|36,101
|俄亥俄州
|11,408
|596,178
|426,525
|7,894
|佐治亞州
|7,777
|568,396
|327,021
|10,294
|賓夕法尼亞州
|972
|535,729
|317,601
|13,476
|田納西州
|8,945
|493,230
|418,724
|5,845
|密歇根州
|4,541
|487,356
|236,369
|11,801
|中國大陸疫情全球數據
|86,789
確診累積
+12(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,851
治癒人數
+10(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|4
|2,026
|1,974
|8
|上海
|4
|1,428
|1,332
|7
|浙江
|0
|1,297
|1,290
|1
|河南
|1
|1,296
|1,267
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|0
|960
|936
|13
|北京
|0
|957
|940
|9
|香港疫情全球數據
|7,900
確診累積
0(較上日)
|126
死亡個案
0(較上日)
|6,534
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|9
|683
|541
|33
|觀塘區
|11
|586
|443
|7
|油尖旺區
|11
|562
|453
|7
|沙田區
|9
|514
|408
|7
|九龍城區
|6
|455
|375
|8
|葵青區
|2
|439
|356
|4
|東區
|12
|421
|310
|9
|深水埗區
|2
|407
|317
|12
|元朗區
|2
|388
|325
|5
|屯門區
|6
|376
|322
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫