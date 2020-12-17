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新型冠狀肺炎全球疫情（12月17日 時間22:00）

國際形勢 22:00 2020/12/17

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月17日　時間22:00）
香港疫情全球數據
7,900
確診/疑似
+96(較上日)		 126
死亡個案
+3(較上日)		 6,534
治癒人數
+95(較上日)
環球疫情全球數據
74,868,581
確診累積
+676,810(較上日)		 1,660,086
死亡個案
+11,936(較上日)		 52,605,566
治癒人數
+474,306(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 241,993 17,401,784 10,327,665 314,694
印度 22,560 9,956,557 9,489,740 144,495
巴西 68,437 7,042,695 6,239,192 183,822
俄羅斯 28,214 2,762,668 2,202,540 49,151
法國 17,788 2,465,246 186,004 59,472
土耳其 29,718 1,928,165 1,691,113 17,121
英國 25,321 1,918,768 4,111 65,618
意大利 0 1,888,144 1,175,901 66,537
西班牙 11,078 1,782,566 196,958 48,596
阿根廷 6,843 1,517,046 1,347,914 41,365
哥倫比亞 11,953 1,456,599 1,336,166 39,560
德國 32,195 1,423,830 1,056,477 24,653
墨西哥 10,297 1,277,499 945,673 115,769
波蘭 11,953 1,171,854 903,349 24,345
伊朗 7,453 1,138,530 856,513 53,095
秘魯 1,782 989,457 924,120 36,858
烏克蘭 12,474 957,692 569,200 16,579
南非 10,008 883,687 774,585 23,827
荷蘭 102 650,072 8,152 10,333
印尼 7,354 643,508 526,979 19,390
美國疫情全球數據
17,401,784
確診累積
+241,993(較上日)		 314,694
死亡個案
+3,378(較上日)		 10,327,665
治癒人數
+163,036(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 61,732 1,714,939 705,467 21,883
德克薩斯州 20,953 1,540,991 1,247,844 25,146
佛羅里達州 11,541 1,155,335 695,455 20,204
伊利諾伊州 7,123 870,600 523,946 15,777
紐約州 10,128 844,340 456,649 35,945
俄亥俄州 5,413 584,770 416,028 7,778
佐治亞州 6,624 560,619 325,462 10,228
賓夕法尼亞州 10,177 525,745 306,427 13,230
田納西州 11,410 484,285 411,843 5,668
密歇根州 4,644 482,815 236,369 11,588
中國大陸疫情全球數據
86,777
確診累積
+7(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,841
治癒人數
+20(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 1 2,022 1,973 8
上海 6 1,424 1,329 7
浙江 0 1,297 1,290 1
河南 0 1,295 1,267 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 960 936 13
北京 0 957 940 9
香港疫情全球數據
7,900
確診累積
+96(較上日)		 126
死亡個案
+3(較上日)		 6,534
治癒人數
+95(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 37 674 531 33
觀塘區 27 575 436 7
油尖旺區 23 551 444 7
沙田區 24 505 404 6
九龍城區 11 449 369 8
葵青區 12 437 342 4
東區 13 409 306 9
深水埗區 14 405 313 12
元朗區 11 386 321 5
屯門區 5 370 321 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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