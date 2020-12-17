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【美國大選】佐治亞州宣布重新審計郵寄選票等簽名
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月17日 時間15:00）
|香港疫情全球數據
|7,804
確診/疑似
0(較上日)
|123
死亡個案
0(較上日)
|6,439
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|74,716,184
確診累積
+524,413(較上日)
|1,656,790
死亡個案
+8,640(較上日)
|52,478,281
治癒人數
+347,021(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|234,520
|17,394,311
|10,323,268
|314,629
|印度
|22,560
|9,956,557
|9,489,740
|144,487
|巴西
|68,437
|7,042,695
|6,239,192
|183,822
|俄羅斯
|0
|2,734,454
|2,176,100
|48,564
|法國
|17,668
|2,465,126
|186,004
|59,472
|土耳其
|29,718
|1,928,165
|1,691,113
|17,121
|英國
|25,289
|1,918,736
|4,106
|65,618
|意大利
|0
|1,888,144
|1,175,901
|66,537
|西班牙
|11,078
|1,782,566
|196,958
|48,596
|阿根廷
|6,843
|1,517,046
|1,347,914
|41,365
|哥倫比亞
|11,953
|1,456,599
|1,336,166
|39,560
|德國
|32,195
|1,423,830
|1,056,477
|24,441
|墨西哥
|10,297
|1,277,499
|945,673
|115,769
|波蘭
|0
|1,159,901
|892,650
|23,914
|伊朗
|0
|1,131,077
|844,430
|52,883
|秘魯
|1,782
|989,457
|924,120
|36,858
|烏克蘭
|0
|945,218
|555,675
|16,314
|南非
|10,008
|883,687
|774,585
|23,827
|荷蘭
|102
|650,072
|8,152
|10,333
|印尼
|0
|636,154
|521,984
|19,248
|美國疫情全球數據
|17,394,311
確診累積
+234,520(較上日)
|314,629
死亡個案
+3,313(較上日)
|10,323,268
治癒人數
+158,639(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|61,732
|1,714,939
|705,467
|21,883
|德克薩斯州
|20,953
|1,540,991
|1,247,844
|25,146
|佛羅里達州
|11,541
|1,155,335
|695,455
|20,204
|伊利諾伊州
|7,123
|870,600
|523,946
|15,777
|紐約州
|10,128
|844,340
|456,649
|35,945
|俄亥俄州
|5,413
|584,770
|416,028
|7,778
|佐治亞州
|6,624
|560,619
|325,462
|10,228
|賓夕法尼亞州
|10,177
|525,745
|306,427
|13,230
|田納西州
|11,410
|484,285
|411,843
|5,668
|密歇根州
|4,644
|482,815
|236,369
|11,588
|中國大陸疫情全球數據
|86,777
確診累積
+7(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,842
治癒人數
+21(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|1
|2,022
|1,973
|8
|上海
|6
|1,424
|1,329
|7
|浙江
|0
|1,297
|1,290
|1
|河南
|0
|1,295
|1,267
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|0
|960
|936
|13
|北京
|0
|957
|940
|9
|香港疫情全球數據
|7,804
確診累積
0(較上日)
|123
死亡個案
0(較上日)
|6,439
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|37
|674
|531
|33
|觀塘區
|27
|575
|436
|7
|油尖旺區
|23
|551
|444
|7
|沙田區
|24
|505
|404
|6
|九龍城區
|11
|449
|369
|8
|葵青區
|12
|437
|342
|4
|東區
|13
|409
|306
|9
|深水埗區
|14
|405
|313
|12
|元朗區
|11
|386
|321
|5
|屯門區
|5
|370
|321
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫