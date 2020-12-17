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新型冠狀肺炎全球疫情（12月17日 時間12:00）

國際形勢 12:00 2020/12/17

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月17日　時間12:00）
香港疫情全球數據
7,804
確診/疑似
0(較上日)		 123
死亡個案
0(較上日)		 6,439
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
74,691,144
確診累積
+499,373(較上日)		 1,656,709
死亡個案
+8,559(較上日)		 52,474,144
治癒人數
+342,884(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 232,824 17,392,615 10,321,733 314,577
印度 17,075 9,951,072 9,489,143 144,487
巴西 68,437 7,042,695 6,239,192 183,822
俄羅斯 0 2,734,454 2,176,100 48,564
法國 17,668 2,465,126 186,004 59,472
土耳其 29,718 1,928,165 1,691,113 17,121
英國 25,289 1,918,736 4,106 65,618
意大利 0 1,888,144 1,175,901 66,537
西班牙 11,078 1,782,566 196,958 48,596
阿根廷 6,843 1,517,046 1,347,914 41,365
哥倫比亞 11,953 1,456,599 1,336,166 39,560
德國 16,168 1,407,803 1,056,477 24,441
墨西哥 10,297 1,277,499 945,673 115,769
波蘭 0 1,159,901 892,650 23,914
伊朗 0 1,131,077 844,430 52,883
秘魯 1,782 989,457 924,120 36,858
烏克蘭 0 945,218 555,675 16,314
南非 10,008 883,687 774,585 23,827
荷蘭 102 650,072 8,152 10,333
印尼 0 636,154 521,984 19,248
美國疫情全球數據
17,392,615
確診累積
+232,824(較上日)		 314,577
死亡個案
+3,261(較上日)		 10,321,733
治癒人數
+157,104(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 61,732 1,714,939 705,467 21,883
德克薩斯州 20,953 1,540,991 1,247,844 25,146
佛羅里達州 11,541 1,155,335 695,455 20,204
伊利諾伊州 7,123 870,600 523,946 15,777
紐約州 10,128 844,340 456,649 35,945
俄亥俄州 5,413 584,770 416,028 7,778
佐治亞州 6,624 560,619 325,462 10,228
賓夕法尼亞州 10,177 525,745 306,427 13,230
田納西州 11,410 484,285 411,843 5,668
密歇根州 4,644 482,815 236,369 11,588
中國大陸疫情全球數據
86,777
確診累積
+7(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,842
治癒人數
+21(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 1 2,022 1,973 8
上海 6 1,424 1,329 7
浙江 0 1,297 1,290 1
河南 0 1,295 1,267 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 960 936 13
北京 0 957 940 9
香港疫情全球數據
7,804
確診累積
0(較上日)		 123
死亡個案
0(較上日)		 6,439
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 37 674 531 33
觀塘區 27 575 436 7
油尖旺區 23 551 444 7
沙田區 24 505 404 6
九龍城區 11 449 369 8
葵青區 12 437 342 4
東區 13 409 306 9
深水埗區 14 405 313 12
元朗區 11 386 321 5
屯門區 5 370 321 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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