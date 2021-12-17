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新型冠狀肺炎全球疫情（12月17日 時間08:00）

國際形勢 08:00 2021/12/17

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月17日　時間08:00）
香港疫情全球數據
12,507
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,156
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
273,233,542
確診累積
+518,289(較上日)		 5,353,187
死亡個案
+2,935(較上日)		 250,202,382
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 125,560 51,416,539 47,044,480 824,280
印度 2,505 34,721,174 34,154,879 476,478
巴西 3,720 22,204,941 21,414,318 617,521
英國 87,565 11,097,851 9,658,375 146,937
俄羅斯 0 10,131,646 8,876,788 294,024
土耳其 18,100 9,118,424 8,712,929 79,863
法國 60,866 8,460,712 7,430,199 121,171
德國 39,848 6,709,218 5,618,600 108,154
伊朗 0 6,165,454 5,990,898 130,946
西班牙 28,900 5,422,168 4,965,069 88,667
阿根廷 5,301 5,376,642 5,225,452 116,874
意大利 26,104 5,308,180 4,854,949 135,301
哥倫比亞 1,720 5,101,466 4,942,391 129,295
印尼 0 4,259,857 4,111,045 143,979
墨西哥 0 3,924,638 3,279,903 297,187
波蘭 0 3,903,445 3,361,528 90,306
烏克蘭 0 3,588,147 3,284,815 92,313
南非 24,785 3,255,816 2,954,919 90,262
荷蘭 0 2,936,761 2,314,217 20,310
菲律賓 0 2,837,016 2,776,425 50,496
美國疫情全球數據
51,416,539
確診累積
+125,560(較上日)		 824,280
死亡個案
+890(較上日)		 47,044,480
治癒人數
+79,513(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 2,731 5,055,131 4,979,334 75,797
德克薩斯州 5,919 4,412,656 4,259,953 75,298
佛羅里達州 0 3,771,562 3,604,580 62,074
紐約州 19,215 2,995,000 2,432,416 58,970
伊利諾伊州 11,858 1,933,291 1,706,282 30,135
賓夕法尼亞州 7,358 1,865,237 1,830,142 35,095
俄亥俄州 11,803 1,819,342 1,648,884 27,594
佐治亞州 2,474 1,688,806 1,515,975 30,911
密歇根州 0 1,599,679 1,146,495 27,459
北卡羅萊納州 4,165 1,585,074 1,515,240 19,099
中國大陸疫情全球數據
100,042
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 93,861
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,316 63,799 4,512
廣東 0 3,354 3,289 8
上海 3 2,932 2,845 7
黑龍江 0 2,035 1,989 13
浙江 0 1,859 1,486 1
雲南 5 1,779 1,664 2
河南 0 1,638 1,577 22
江蘇 0 1,621 1,618 0
河北 0 1,458 1,446 7
福建 0 1,336 1,315 1
香港疫情全球數據
12,507
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,156
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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