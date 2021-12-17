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【Omicron變種】法國防傳入 禁英國旅客入境
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月17日 時間05:00）
|香港疫情全球數據
|12,507
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,156
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|273,112,492
確診累積
+397,239(較上日)
|5,352,291
死亡個案
+2,039(較上日)
|250,160,253
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|85,247
|51,376,226
|47,018,768
|824,120
|印度
|0
|34,718,669
|34,154,879
|476,478
|巴西
|0
|22,201,221
|21,414,318
|617,348
|英國
|87,565
|11,097,851
|9,658,375
|146,937
|俄羅斯
|0
|10,131,646
|8,876,788
|294,024
|土耳其
|18,100
|9,118,424
|8,712,929
|79,863
|法國
|60,866
|8,460,712
|7,430,199
|121,171
|德國
|31,788
|6,701,158
|5,618,600
|108,078
|伊朗
|0
|6,165,454
|5,990,898
|130,946
|西班牙
|28,900
|5,422,168
|4,965,069
|88,667
|阿根廷
|0
|5,371,341
|5,222,213
|116,857
|意大利
|26,104
|5,308,180
|4,854,949
|135,301
|哥倫比亞
|0
|5,099,746
|4,940,312
|129,256
|印尼
|0
|4,259,857
|4,111,045
|143,979
|墨西哥
|0
|3,924,638
|3,279,903
|297,187
|波蘭
|0
|3,903,445
|3,361,528
|90,306
|烏克蘭
|0
|3,588,147
|3,284,815
|92,313
|南非
|24,785
|3,255,816
|2,954,919
|90,262
|荷蘭
|0
|2,936,761
|2,314,217
|20,310
|菲律賓
|0
|2,837,016
|2,776,425
|50,496
|美國疫情全球數據
|51,376,226
確診累積
+85,247(較上日)
|824,120
死亡個案
+730(較上日)
|47,018,768
治癒人數
+53,801(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|1,016
|5,053,416
|4,977,631
|75,785
|德克薩斯州
|4,843
|4,411,580
|4,259,239
|75,283
|佛羅里達州
|0
|3,771,562
|3,604,580
|62,074
|紐約州
|0
|2,975,785
|2,427,311
|58,943
|伊利諾伊州
|11,858
|1,933,291
|1,706,282
|30,135
|賓夕法尼亞州
|7,358
|1,865,237
|1,830,142
|35,095
|俄亥俄州
|11,803
|1,819,342
|1,648,884
|27,594
|佐治亞州
|0
|1,686,332
|1,511,370
|30,901
|密歇根州
|0
|1,599,679
|1,146,495
|27,459
|北卡羅萊納州
|4,165
|1,585,074
|1,515,240
|19,099
|中國大陸疫情全球數據
|100,042
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|93,861
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,316
|63,799
|4,512
|廣東
|0
|3,354
|3,289
|8
|上海
|0
|2,929
|2,845
|7
|黑龍江
|0
|2,035
|1,989
|13
|浙江
|0
|1,859
|1,486
|1
|雲南
|0
|1,774
|1,659
|2
|河南
|0
|1,638
|1,577
|22
|江蘇
|0
|1,621
|1,618
|0
|河北
|0
|1,458
|1,446
|7
|福建
|0
|1,336
|1,315
|1
|香港疫情全球數據
|12,507
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,156
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫