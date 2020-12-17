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【輝瑞疫苗】德國不滿審批太慢 歐盟讓步提早8日
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月17日 時間03:00）
|香港疫情全球數據
|7,804
確診/疑似
0(較上日)
|123
死亡個案
0(較上日)
|6,439
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|74,361,241
確診累積
+169,470(較上日)
|1,650,929
死亡個案
+2,779(較上日)
|52,223,039
治癒人數
+91,779(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|47,129
|17,206,920
|10,188,589
|312,345
|印度
|20,772
|9,954,769
|9,481,360
|144,353
|巴西
|11,297
|6,985,555
|6,206,483
|183,053
|俄羅斯
|0
|2,734,454
|2,176,100
|48,564
|法國
|0
|2,447,458
|184,780
|59,182
|土耳其
|29,718
|1,928,165
|1,691,113
|17,121
|英國
|25,282
|1,918,729
|4,102
|65,618
|意大利
|0
|1,888,144
|1,175,901
|66,537
|西班牙
|11,078
|1,782,566
|196,958
|48,596
|阿根廷
|0
|1,510,203
|1,344,300
|41,204
|哥倫比亞
|0
|1,444,646
|1,328,430
|39,356
|德國
|12,914
|1,404,549
|1,036,682
|24,009
|墨西哥
|0
|1,267,202
|938,089
|115,099
|波蘭
|0
|1,159,901
|892,650
|23,914
|伊朗
|0
|1,131,077
|844,430
|52,883
|秘魯
|0
|987,675
|922,314
|36,817
|烏克蘭
|0
|945,218
|555,675
|16,314
|南非
|0
|873,679
|764,977
|23,661
|荷蘭
|0
|649,970
|8,077
|10,332
|印尼
|0
|636,154
|521,984
|19,248
|美國疫情全球數據
|17,206,920
確診累積
+47,129(較上日)
|312,345
死亡個案
+1,029(較上日)
|10,188,589
治癒人數
+23,960(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|1,653,207
|694,354
|21,477
|德克薩斯州
|0
|1,520,038
|1,233,170
|24,890
|佛羅里達州
|0
|1,143,794
|692,871
|20,093
|伊利諾伊州
|7,123
|870,600
|511,400
|15,777
|紐約州
|8,243
|842,455
|456,649
|35,901
|俄亥俄州
|0
|579,357
|404,810
|7,654
|佐治亞州
|0
|553,995
|324,534
|10,160
|賓夕法尼亞州
|9,229
|524,797
|295,405
|13,229
|密歇根州
|0
|478,171
|236,369
|11,495
|田納西州
|0
|472,875
|404,597
|5,615
|中國大陸疫情全球數據
|86,770
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,821
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|0
|2,021
|1,973
|8
|上海
|0
|1,418
|1,323
|7
|浙江
|0
|1,297
|1,290
|1
|河南
|0
|1,295
|1,266
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|0
|960
|936
|13
|北京
|0
|957
|940
|9
|香港疫情全球數據
|7,804
確診累積
0(較上日)
|123
死亡個案
0(較上日)
|6,439
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|37
|674
|531
|33
|觀塘區
|27
|575
|436
|7
|油尖旺區
|23
|551
|444
|7
|沙田區
|24
|505
|404
|6
|九龍城區
|11
|449
|369
|8
|葵青區
|12
|437
|342
|4
|東區
|13
|409
|306
|9
|深水埗區
|14
|405
|313
|12
|元朗區
|11
|386
|321
|5
|屯門區
|5
|370
|321
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫