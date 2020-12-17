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新型冠狀肺炎全球疫情（12月17日 時間02:00）

國際形勢 02:00 2020/12/17

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月17日　時間02:00）
香港疫情全球數據
7,804
確診/疑似
0(較上日)		 123
死亡個案
0(較上日)		 6,439
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
74,311,375
確診累積
+119,604(較上日)		 1,649,873
死亡個案
+1,723(較上日)		 52,203,589
治癒人數
+72,329(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 27,614 17,187,405 10,169,730 311,916
印度 20,772 9,954,769 9,481,360 144,353
巴西 11,297 6,985,555 6,206,483 183,053
俄羅斯 0 2,734,454 2,176,100 48,564
法國 0 2,447,458 184,780 59,182
土耳其 29,718 1,928,165 1,691,113 17,121
英國 121 1,893,568 4,102 65,006
意大利 0 1,888,144 1,175,901 66,537
西班牙 11,078 1,782,566 196,958 48,596
阿根廷 0 1,510,203 1,344,300 41,204
哥倫比亞 0 1,444,646 1,328,430 39,356
德國 8,848 1,400,483 1,036,682 24,009
墨西哥 0 1,267,202 938,089 115,099
波蘭 0 1,159,901 892,650 23,914
伊朗 0 1,131,077 844,430 52,883
秘魯 0 987,675 922,314 36,817
烏克蘭 0 945,218 555,675 16,314
南非 0 873,679 764,977 23,661
荷蘭 0 649,970 8,077 10,332
印尼 0 636,154 521,984 19,248
美國疫情全球數據
17,187,405
確診累積
+27,614(較上日)		 311,916
死亡個案
+600(較上日)		 10,169,730
治癒人數
+5,101(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 1,653,207 694,354 21,477
德克薩斯州 0 1,520,038 1,233,170 24,890
佛羅里達州 0 1,143,794 692,871 20,093
伊利諾伊州 0 863,477 511,400 15,587
紐約州 8,243 842,455 455,767 35,901
俄亥俄州 0 579,357 404,810 7,654
佐治亞州 0 553,995 324,534 10,160
賓夕法尼亞州 9,229 524,797 295,405 13,229
密歇根州 0 478,171 236,369 11,495
田納西州 0 472,875 404,597 5,615
中國大陸疫情全球數據
86,770
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,821
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 0 2,021 1,973 8
上海 0 1,418 1,323 7
浙江 0 1,297 1,290 1
河南 0 1,295 1,266 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 960 936 13
北京 0 957 940 9
香港疫情全球數據
7,804
確診累積
0(較上日)		 123
死亡個案
0(較上日)		 6,439
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 637 521 33
觀塘區 0 548 413 7
油尖旺區 0 528 431 6
沙田區 0 481 382 6
九龍城區 0 438 351 6
葵青區 0 425 331 4
東區 0 396 289 8
深水埗區 0 391 298 12
元朗區 0 375 314 5
屯門區 0 365 317 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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