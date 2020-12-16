上一篇文章
【澳洲疫情】連續13日本地零確診斷纜 機場職員中招
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月16日 時間18:00）
|香港疫情全球數據
|7,804
確診/疑似
+82(較上日)
|123
死亡個案
0(較上日)
|6,439
治癒人數
+94(較上日)
|環球疫情全球數據
|74,066,538
確診累積
+500,462(較上日)
|1,645,463
死亡個案
+10,990(較上日)
|52,027,358
治癒人數
+380,465(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|186,411
|17,143,939
|10,157,573
|311,073
|印度
|7,846
|9,932,908
|9,456,449
|144,130
|巴西
|44,849
|6,974,258
|6,206,483
|182,854
|俄羅斯
|26,509
|2,734,454
|2,176,100
|48,564
|法國
|13,547
|2,447,406
|184,780
|59,182
|土耳其
|32,102
|1,898,447
|1,661,191
|16,881
|英國
|18,547
|1,893,436
|4,093
|65,006
|意大利
|0
|1,870,576
|1,141,406
|65,857
|西班牙
|9,452
|1,771,488
|196,958
|48,401
|阿根廷
|6,981
|1,510,203
|1,344,300
|41,204
|哥倫比亞
|10,130
|1,444,646
|1,328,430
|39,356
|德國
|23,198
|1,391,086
|1,031,721
|23,692
|墨西哥
|11,228
|1,267,202
|938,089
|115,099
|波蘭
|12,455
|1,159,901
|892,650
|23,914
|伊朗
|0
|1,123,474
|833,276
|52,670
|秘魯
|1,545
|987,675
|922,314
|36,817
|烏克蘭
|11,057
|945,218
|555,675
|16,314
|南非
|7,552
|873,679
|764,977
|23,661
|荷蘭
|83
|638,801
|8,077
|10,254
|印尼
|6,725
|636,154
|521,984
|19,248
|美國疫情全球數據
|17,143,939
確診累積
+186,411(較上日)
|311,073
死亡個案
+2,772(較上日)
|10,157,573
治癒人數
+131,869(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|35,384
|1,653,207
|694,354
|21,477
|德克薩斯州
|19,718
|1,520,038
|1,233,170
|24,890
|佛羅里達州
|9,411
|1,143,794
|692,871
|20,093
|伊利諾伊州
|7,359
|863,477
|511,400
|15,587
|紐約州
|10,613
|834,212
|455,767
|35,833
|俄亥俄州
|8,755
|579,357
|404,810
|7,654
|佐治亞州
|7,437
|553,995
|324,534
|10,160
|賓夕法尼亞州
|9,704
|515,568
|295,405
|12,968
|密歇根州
|5,391
|478,171
|236,369
|11,495
|田納西州
|8,251
|472,875
|404,597
|5,615
|中國大陸疫情全球數據
|86,770
確診累積
+12(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,821
治癒人數
+10(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|3
|2,021
|1,973
|8
|上海
|3
|1,418
|1,323
|7
|浙江
|0
|1,297
|1,290
|1
|河南
|0
|1,295
|1,266
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|0
|960
|936
|13
|北京
|1
|957
|940
|9
|香港疫情全球數據
|7,804
確診累積
+82(較上日)
|123
死亡個案
0(較上日)
|6,439
治癒人數
+94(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|637
|521
|33
|觀塘區
|0
|548
|413
|7
|油尖旺區
|0
|528
|431
|6
|沙田區
|0
|481
|382
|6
|九龍城區
|0
|438
|351
|6
|葵青區
|0
|425
|331
|4
|東區
|0
|396
|289
|8
|深水埗區
|0
|391
|298
|12
|元朗區
|0
|375
|314
|5
|屯門區
|0
|365
|317
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫