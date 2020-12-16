  • 16°C
香港時間 : 20201216日 (三) 11:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（12月16日 時間11:00）

國際形勢 11:00 2020/12/16

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月16日　時間11:00）
香港疫情全球數據
7,722
確診/疑似
0(較上日)		 123
死亡個案
0(較上日)		 6,345
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
73,958,051
確診累積
+391,975(較上日)		 1,642,975
死亡個案
+8,502(較上日)		 51,927,781
治癒人數
+280,888(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 186,248 17,143,776 10,157,470 311,068
印度 7,846 9,932,908 9,455,793 144,130
巴西 44,849 6,974,258 6,206,483 182,854
俄羅斯 0 2,707,945 2,149,610 47,968
法國 13,598 2,447,457 184,780 59,182
土耳其 32,102 1,898,447 1,661,191 16,881
英國 18,547 1,893,436 4,093 65,006
意大利 0 1,870,576 1,141,406 65,857
西班牙 9,452 1,771,488 196,958 48,401
阿根廷 6,981 1,510,203 1,344,300 41,204
哥倫比亞 10,130 1,444,646 1,328,430 39,356
德國 10,630 1,378,518 1,013,358 23,692
墨西哥 11,228 1,267,202 938,089 115,099
波蘭 0 1,147,446 879,748 23,309
伊朗 0 1,123,474 833,276 52,670
秘魯 1,545 987,675 922,314 36,817
烏克蘭 0 934,161 542,672 16,038
南非 7,552 873,679 764,977 23,661
荷蘭 83 638,801 8,077 10,254
印尼 0 629,429 516,656 19,111
美國疫情全球數據
17,143,776
確診累積
+186,248(較上日)		 311,068
死亡個案
+2,767(較上日)		 10,157,470
治癒人數
+131,766(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 35,384 1,653,207 694,354 21,477
德克薩斯州 19,718 1,520,038 1,233,170 24,890
佛羅里達州 9,411 1,143,794 692,871 20,093
伊利諾伊州 7,359 863,477 511,400 15,587
紐約州 10,613 834,212 455,767 35,833
俄亥俄州 8,755 579,357 404,810 7,654
佐治亞州 7,437 553,995 324,534 10,160
賓夕法尼亞州 9,704 515,568 295,405 12,968
密歇根州 5,391 478,171 236,369 11,495
田納西州 8,251 472,875 404,597 5,615
中國大陸疫情全球數據
86,770
確診累積
+12(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,821
治癒人數
+10(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 3 2,021 1,973 8
上海 3 1,418 1,323 7
浙江 0 1,297 1,290 1
河南 0 1,295 1,266 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 960 936 13
北京 1 957 940 9
香港疫情全球數據
7,722
確診累積
0(較上日)		 123
死亡個案
0(較上日)		 6,345
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 637 521 33
觀塘區 0 548 413 7
油尖旺區 0 528 431 6
沙田區 0 481 382 6
九龍城區 0 438 351 6
葵青區 0 425 331 4
東區 0 396 289 8
深水埗區 0 391 298 12
元朗區 0 375 314 5
屯門區 0 365 317 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

上一篇文章

【美國大選】共和黨認輸？麥康奈爾促黨友別否決任命拜登

下一篇文章

【新加坡疫情】1月下旬起 商務旅客、官員可免隔離14天
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選結果】拜登勝選舉人投票 共和黨推另類選舉人（不斷更新）
【美國大選結果】拜登勝選舉人投票 共和黨推另類選舉人（不斷更新）
【英國疫情】英格蘭發現新變種新冠病毒 或為擴散成因
【英國疫情】英格蘭發現新變種新冠病毒 或為擴散成因
【美國大選】拜登勝出選舉人團投票 籲美國是時候團結
【美國大選】拜登勝出選舉人團投票 籲美國是時候團結
【美國大選】特朗普未必輸？共和黨推「另類選舉人」為其投票
【美國大選】特朗普未必輸？共和黨推「另類選舉人」為其投票
新型冠狀肺炎全球疫情（12月16日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月16日 時間11:00）
【美國大選】「另類選舉人」曾助甘迺迪當選 惟特朗普難抄橋成功
【美國大選】「另類選舉人」曾助甘迺迪當選 惟特朗普難抄橋成功