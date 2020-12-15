  • 16°C
香港時間 : 20201215日 (二) 13:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（12月15日 時間13:00）

國際形勢 13:00 2020/12/15

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月15日　時間13:00）
香港疫情全球數據
7,624
確診/疑似
0(較上日)		 120
死亡個案
0(較上日)		 6,266
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
73,344,860
確診累積
+378,771(較上日)		 1,629,426
死亡個案
+6,124(較上日)		 51,453,436
治癒人數
+299,565(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 197,747 16,942,819 10,019,301 308,089
印度 4,245 9,906,507 9,422,636 143,746
巴西 27,419 6,929,409 6,158,049 181,945
俄羅斯 0 2,681,256 2,124,797 47,391
法國 3,247 2,433,859 183,340 58,391
英國 20,377 1,874,867 4,048 64,500
土耳其 29,617 1,866,345 1,631,944 16,646
意大利 12,025 1,855,737 1,115,617 65,011
西班牙 20,597 1,762,036 196,958 48,013
阿根廷 5,062 1,503,222 1,340,120 41,041
哥倫比亞 8,742 1,434,516 1,321,469 39,195
德國 6,451 1,357,261 1,012,077 22,887
墨西哥 5,930 1,255,974 927,754 114,298
波蘭 0 1,140,572 869,155 22,960
伊朗 0 1,115,770 823,231 52,447
秘魯 1,157 986,130 920,306 36,754
烏克蘭 0 925,321 526,101 15,792
南非 5,163 866,127 762,746 23,451
荷蘭 61 632,085 7,944 10,168
印尼 0 623,309 510,957 18,956
美國疫情全球數據
16,942,819
確診累積
+197,747(較上日)		 308,089
死亡個案
+1,614(較上日)		 10,019,301
治癒人數
+146,678(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 29,643 1,617,823 680,336 21,187
德克薩斯州 12,951 1,500,320 1,211,684 24,670
佛羅里達州 8,452 1,134,383 690,306 20,003
伊利諾伊州 7,214 856,118 498,921 15,455
紐約州 9,811 823,599 454,762 35,707
俄亥俄州 7,875 570,602 392,565 7,558
佐治亞州 3,720 546,558 323,268 10,104
賓夕法尼亞州 9,466 505,864 289,863 12,707
密歇根州 7,621 472,780 236,369 11,289
田納西州 10,319 464,624 394,147 5,541
中國大陸疫情全球數據
86,758
確診累積
+17(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,812
治癒人數
+19(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,636 4,512
廣東 1 2,018 1,973 8
上海 3 1,415 1,319 7
浙江 0 1,297 1,290 1
河南 0 1,295 1,266 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
黑龍江 2 960 936 13
北京 1 956 940 9
香港疫情全球數據
7,624
確診累積
0(較上日)		 120
死亡個案
0(較上日)		 6,266
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 4 637 521 33
觀塘區 15 548 413 7
油尖旺區 7 528 431 6
沙田區 12 481 382 6
九龍城區 0 438 351 6
葵青區 12 425 331 4
東區 6 396 289 8
深水埗區 10 391 298 12
元朗區 4 375 314 5
屯門區 2 365 317 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

上一篇文章

【美國大選】梅拉尼婭打定輸數？往佛州為兒子揀超貴私校

下一篇文章

【美國大選】司法部長巴爾請辭 曾指未有足以推翻結果舞弊證據
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【美國大選結果】拜登勝選舉人投票 共和黨推另類選舉人（不斷更新）
【美國大選結果】拜登勝選舉人投票 共和黨推另類選舉人（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月15日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月15日 時間13:00）
【美國大選】特朗普未必輸？共和黨推「另類選舉人」為其投票
【美國大選】特朗普未必輸？共和黨推「另類選舉人」為其投票
【輝瑞疫苗】新加坡批准使用成東亞首國 李顯龍帶頭接種
【輝瑞疫苗】新加坡批准使用成東亞首國 李顯龍帶頭接種
【輝瑞疫苗】4名志願者接種後面癱 美國CDC密切關注
【輝瑞疫苗】4名志願者接種後面癱 美國CDC密切關注