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【美國大選結果】拜登勝選舉人投票 共和黨推另類選舉人（不斷更新）
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月15日 時間12:00）
|香港疫情全球數據
|7,624
確診/疑似
0(較上日)
|120
死亡個案
0(較上日)
|6,266
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|73,342,359
確診累積
+376,270(較上日)
|1,629,350
死亡個案
+6,048(較上日)
|51,434,937
治癒人數
+281,066(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|197,747
|16,942,819
|10,019,301
|308,089
|印度
|4,245
|9,906,507
|9,421,832
|143,746
|巴西
|27,419
|6,929,409
|6,158,049
|181,945
|俄羅斯
|0
|2,681,256
|2,124,797
|47,391
|法國
|3,247
|2,433,859
|183,340
|58,391
|英國
|20,377
|1,874,867
|4,048
|64,500
|土耳其
|29,617
|1,866,345
|1,631,944
|16,646
|意大利
|12,025
|1,855,737
|1,115,617
|65,011
|西班牙
|20,597
|1,762,036
|196,958
|48,013
|阿根廷
|5,062
|1,503,222
|1,340,120
|41,041
|哥倫比亞
|8,742
|1,434,516
|1,321,469
|39,195
|德國
|6,451
|1,357,261
|996,099
|22,887
|墨西哥
|5,930
|1,255,974
|927,754
|114,298
|波蘭
|0
|1,140,572
|869,155
|22,960
|伊朗
|0
|1,115,770
|823,231
|52,447
|秘魯
|1,157
|986,130
|920,306
|36,754
|烏克蘭
|0
|925,321
|526,101
|15,792
|南非
|5,163
|866,127
|762,746
|23,451
|荷蘭
|61
|632,085
|7,944
|10,168
|印尼
|0
|623,309
|510,957
|18,956
|美國疫情全球數據
|16,942,819
確診累積
+197,747(較上日)
|308,089
死亡個案
+1,614(較上日)
|10,019,301
治癒人數
+146,678(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|29,643
|1,617,823
|680,336
|21,187
|德克薩斯州
|12,951
|1,500,320
|1,211,684
|24,670
|佛羅里達州
|8,452
|1,134,383
|690,306
|20,003
|伊利諾伊州
|7,214
|856,118
|498,921
|15,455
|紐約州
|9,811
|823,599
|454,762
|35,707
|俄亥俄州
|7,875
|570,602
|392,565
|7,558
|佐治亞州
|3,720
|546,558
|323,268
|10,104
|賓夕法尼亞州
|9,466
|505,864
|289,863
|12,707
|密歇根州
|7,621
|472,780
|236,369
|11,289
|田納西州
|10,319
|464,624
|394,147
|5,541
|中國大陸疫情全球數據
|86,758
確診累積
+17(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,812
治癒人數
+19(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,636
|4,512
|廣東
|1
|2,018
|1,973
|8
|上海
|3
|1,415
|1,319
|7
|浙江
|0
|1,297
|1,290
|1
|河南
|0
|1,295
|1,266
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|2
|960
|936
|13
|北京
|1
|956
|940
|9
|香港疫情全球數據
|7,624
確診累積
0(較上日)
|120
死亡個案
0(較上日)
|6,266
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|4
|637
|521
|33
|觀塘區
|15
|548
|413
|7
|油尖旺區
|7
|528
|431
|6
|沙田區
|12
|481
|382
|6
|九龍城區
|0
|438
|351
|6
|葵青區
|12
|425
|331
|4
|東區
|6
|396
|289
|8
|深水埗區
|10
|391
|298
|12
|元朗區
|4
|375
|314
|5
|屯門區
|2
|365
|317
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫