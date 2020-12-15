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新型冠狀肺炎全球疫情（12月15日 時間04:00）

國際形勢 04:00 2020/12/15

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月15日　時間04:00）
香港疫情全球數據
7,624
確診/疑似
0(較上日)		 120
死亡個案
0(較上日)		 6,266
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
73,153,261
確診累積
+187,172(較上日)		 1,626,210
死亡個案
+2,908(較上日)		 51,260,238
治癒人數
+106,367(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 85,444 16,830,516 9,907,980 307,216
印度 4,222 9,906,484 9,421,795 143,746
巴西 1,843 6,903,833 6,138,349 181,460
俄羅斯 0 2,681,256 2,124,797 47,391
法國 3,063 2,433,675 183,340 58,386
英國 15,176 1,869,666 4,022 64,402
土耳其 29,617 1,866,345 1,631,944 16,646
意大利 12,025 1,855,737 1,115,617 65,011
西班牙 20,597 1,762,036 196,958 48,013
阿根廷 0 1,498,160 1,335,317 40,766
哥倫比亞 0 1,425,774 1,314,836 39,053
德國 5,586 1,356,396 996,099 22,736
墨西哥 0 1,250,044 918,681 113,953
波蘭 0 1,140,572 869,155 22,960
伊朗 0 1,115,770 823,231 52,447
秘魯 0 984,973 918,352 36,677
烏克蘭 0 925,321 526,101 15,792
南非 0 860,964 761,011 23,276
荷蘭 0 632,024 7,872 10,168
印尼 0 623,309 510,957 18,956
美國疫情全球數據
16,830,516
確診累積
+85,444(較上日)		 307,216
死亡個案
+741(較上日)		 9,907,980
治癒人數
+35,357(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 1,588,180 667,815 21,047
德克薩斯州 0 1,487,369 1,198,089 24,615
佛羅里達州 8,452 1,134,383 690,306 20,003
伊利諾伊州 7,214 856,118 486,448 15,455
紐約州 7,584 821,372 454,762 35,658
俄亥俄州 7,875 570,602 392,565 7,558
佐治亞州 0 542,838 322,066 10,076
賓夕法尼亞州 7,333 503,731 279,048 12,693
密歇根州 0 465,159 236,369 11,198
田納西州 0 454,305 390,891 5,462
中國大陸疫情全球數據
86,741
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,793
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,636 4,512
廣東 0 2,017 1,973 8
上海 0 1,412 1,313 7
浙江 0 1,297 1,290 1
河南 0 1,295 1,266 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 958 936 13
北京 0 955 940 9
香港疫情全球數據
7,624
確診累積
0(較上日)		 120
死亡個案
0(較上日)		 6,266
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 4 637 521 33
觀塘區 15 548 413 7
油尖旺區 7 528 431 6
沙田區 12 481 382 6
九龍城區 0 438 351 6
葵青區 12 425 331 4
東區 6 396 289 8
深水埗區 10 391 298 12
元朗區 4 375 314 5
屯門區 2 365 317 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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