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【輝瑞疫苗】美國開打第一針 寄望明年中達到群體免疫
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月15日 時間03:00）
|香港疫情全球數據
|7,624
確診/疑似
0(較上日)
|120
死亡個案
0(較上日)
|6,266
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|73,092,758
確診累積
+126,669(較上日)
|1,625,569
死亡個案
+2,267(較上日)
|51,248,197
治癒人數
+94,326(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|40,233
|16,785,305
|9,896,047
|306,777
|印度
|4,222
|9,906,484
|9,421,795
|143,746
|巴西
|1,843
|6,903,833
|6,138,349
|181,460
|俄羅斯
|0
|2,681,256
|2,124,797
|47,391
|法國
|3,063
|2,433,675
|183,340
|58,386
|土耳其
|29,617
|1,866,345
|1,631,944
|16,646
|意大利
|12,025
|1,855,737
|1,115,617
|65,011
|英國
|50
|1,854,540
|4,022
|64,268
|西班牙
|20,597
|1,762,036
|196,958
|48,013
|阿根廷
|0
|1,498,160
|1,335,317
|40,766
|哥倫比亞
|0
|1,425,774
|1,314,836
|39,053
|德國
|5,586
|1,356,396
|996,099
|22,669
|墨西哥
|0
|1,250,044
|918,681
|113,953
|波蘭
|0
|1,140,572
|869,155
|22,960
|伊朗
|0
|1,115,770
|823,231
|52,447
|秘魯
|0
|984,973
|918,352
|36,677
|烏克蘭
|0
|925,321
|526,101
|15,792
|南非
|0
|860,964
|761,011
|23,276
|荷蘭
|0
|632,024
|7,872
|10,168
|印尼
|0
|623,309
|510,957
|18,956
|美國疫情全球數據
|16,785,305
確診累積
+40,233(較上日)
|306,777
死亡個案
+302(較上日)
|9,896,047
治癒人數
+23,424(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|1,588,180
|667,815
|21,047
|德克薩斯州
|0
|1,487,369
|1,198,089
|24,615
|佛羅里達州
|0
|1,125,931
|688,458
|19,866
|伊利諾伊州
|0
|848,904
|486,448
|15,339
|紐約州
|7,584
|821,372
|454,762
|35,658
|俄亥俄州
|0
|562,727
|386,749
|7,503
|佐治亞州
|0
|542,838
|322,066
|10,076
|賓夕法尼亞州
|7,333
|503,731
|279,048
|12,693
|密歇根州
|0
|465,159
|236,369
|11,198
|田納西州
|0
|454,305
|390,891
|5,462
|中國大陸疫情全球數據
|86,741
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,793
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,636
|4,512
|廣東
|0
|2,017
|1,973
|8
|上海
|0
|1,412
|1,313
|7
|浙江
|0
|1,297
|1,290
|1
|河南
|0
|1,295
|1,266
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|0
|958
|936
|13
|北京
|0
|955
|940
|9
|香港疫情全球數據
|7,624
確診累積
0(較上日)
|120
死亡個案
0(較上日)
|6,266
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|4
|637
|521
|33
|觀塘區
|15
|548
|413
|7
|油尖旺區
|7
|528
|431
|6
|沙田區
|12
|481
|382
|6
|九龍城區
|0
|438
|351
|6
|葵青區
|12
|425
|331
|4
|東區
|6
|396
|289
|8
|深水埗區
|10
|391
|298
|12
|元朗區
|4
|375
|314
|5
|屯門區
|2
|365
|317
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫