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【輝瑞疫苗】美國開打第一針 寄望明年中達到群體免疫
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月15日 時間01:00）
|香港疫情全球數據
|7,624
確診/疑似
0(較上日)
|120
死亡個案
0(較上日)
|6,266
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|72,999,842
確診累積
+33,753(較上日)
|1,624,140
死亡個案
+838(較上日)
|51,184,081
治癒人數
+30,210(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|12,103
|16,757,175
|9,872,623
|306,561
|印度
|1,834
|9,904,096
|9,418,066
|143,710
|巴西
|1,843
|6,903,833
|6,138,349
|181,460
|俄羅斯
|0
|2,681,256
|2,124,797
|47,391
|法國
|0
|2,430,612
|182,688
|58,015
|意大利
|12,025
|1,855,737
|1,115,617
|65,011
|英國
|7
|1,854,497
|4,017
|64,268
|土耳其
|0
|1,836,728
|1,603,780
|16,417
|西班牙
|0
|1,741,439
|196,958
|47,624
|阿根廷
|0
|1,498,160
|1,335,317
|40,766
|哥倫比亞
|0
|1,425,774
|1,314,836
|39,053
|德國
|1,422
|1,352,232
|995,562
|22,607
|墨西哥
|0
|1,250,044
|918,681
|113,953
|波蘭
|0
|1,140,572
|869,155
|22,960
|伊朗
|0
|1,115,770
|823,231
|52,447
|秘魯
|0
|984,973
|918,352
|36,677
|烏克蘭
|0
|925,321
|526,101
|15,792
|南非
|0
|860,964
|761,011
|23,276
|荷蘭
|0
|632,024
|7,872
|10,168
|印尼
|0
|623,309
|510,957
|18,956
|美國疫情全球數據
|16,757,175
確診累積
+12,103(較上日)
|306,561
死亡個案
+86(較上日)
|9,872,623
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|1,588,180
|667,815
|21,047
|德克薩斯州
|0
|1,487,369
|1,198,089
|24,615
|佛羅里達州
|0
|1,125,931
|688,458
|19,866
|伊利諾伊州
|0
|848,904
|486,448
|15,339
|紐約州
|0
|813,788
|453,784
|35,587
|俄亥俄州
|0
|562,727
|386,749
|7,503
|佐治亞州
|0
|542,838
|322,066
|10,076
|賓夕法尼亞州
|7,333
|503,731
|279,048
|12,693
|密歇根州
|0
|465,159
|236,369
|11,198
|田納西州
|0
|454,305
|390,891
|5,462
|中國大陸疫情全球數據
|86,741
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,793
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,636
|4,512
|廣東
|0
|2,017
|1,973
|8
|上海
|0
|1,412
|1,313
|7
|浙江
|0
|1,297
|1,290
|1
|河南
|0
|1,295
|1,266
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|0
|958
|936
|13
|北京
|0
|955
|940
|9
|香港疫情全球數據
|7,624
確診累積
0(較上日)
|120
死亡個案
0(較上日)
|6,266
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|633
|517
|32
|觀塘區
|0
|533
|406
|7
|油尖旺區
|0
|521
|424
|6
|沙田區
|0
|469
|376
|6
|九龍城區
|0
|438
|343
|6
|葵青區
|0
|413
|326
|4
|東區
|0
|390
|282
|8
|深水埗區
|0
|381
|293
|12
|元朗區
|0
|371
|311
|5
|屯門區
|0
|363
|313
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫