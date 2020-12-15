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新型冠狀肺炎全球疫情（12月15日 時間01:00）

國際形勢 01:00 2020/12/15

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月15日　時間01:00）
香港疫情全球數據
7,624
確診/疑似
0(較上日)		 120
死亡個案
0(較上日)		 6,266
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
72,999,842
確診累積
+33,753(較上日)		 1,624,140
死亡個案
+838(較上日)		 51,184,081
治癒人數
+30,210(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 12,103 16,757,175 9,872,623 306,561
印度 1,834 9,904,096 9,418,066 143,710
巴西 1,843 6,903,833 6,138,349 181,460
俄羅斯 0 2,681,256 2,124,797 47,391
法國 0 2,430,612 182,688 58,015
意大利 12,025 1,855,737 1,115,617 65,011
英國 7 1,854,497 4,017 64,268
土耳其 0 1,836,728 1,603,780 16,417
西班牙 0 1,741,439 196,958 47,624
阿根廷 0 1,498,160 1,335,317 40,766
哥倫比亞 0 1,425,774 1,314,836 39,053
德國 1,422 1,352,232 995,562 22,607
墨西哥 0 1,250,044 918,681 113,953
波蘭 0 1,140,572 869,155 22,960
伊朗 0 1,115,770 823,231 52,447
秘魯 0 984,973 918,352 36,677
烏克蘭 0 925,321 526,101 15,792
南非 0 860,964 761,011 23,276
荷蘭 0 632,024 7,872 10,168
印尼 0 623,309 510,957 18,956
美國疫情全球數據
16,757,175
確診累積
+12,103(較上日)		 306,561
死亡個案
+86(較上日)		 9,872,623
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 1,588,180 667,815 21,047
德克薩斯州 0 1,487,369 1,198,089 24,615
佛羅里達州 0 1,125,931 688,458 19,866
伊利諾伊州 0 848,904 486,448 15,339
紐約州 0 813,788 453,784 35,587
俄亥俄州 0 562,727 386,749 7,503
佐治亞州 0 542,838 322,066 10,076
賓夕法尼亞州 7,333 503,731 279,048 12,693
密歇根州 0 465,159 236,369 11,198
田納西州 0 454,305 390,891 5,462
中國大陸疫情全球數據
86,741
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,793
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,636 4,512
廣東 0 2,017 1,973 8
上海 0 1,412 1,313 7
浙江 0 1,297 1,290 1
河南 0 1,295 1,266 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 958 936 13
北京 0 955 940 9
香港疫情全球數據
7,624
確診累積
0(較上日)		 120
死亡個案
0(較上日)		 6,266
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 633 517 32
觀塘區 0 533 406 7
油尖旺區 0 521 424 6
沙田區 0 469 376 6
九龍城區 0 438 343 6
葵青區 0 413 326 4
東區 0 390 282 8
深水埗區 0 381 293 12
元朗區 0 371 311 5
屯門區 0 363 313 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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