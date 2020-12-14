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【輝瑞疫苗】新加坡批准使用成東亞首國 李顯龍帶頭接種
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月14日 時間22:00）
|香港疫情全球數據
|7,624
確診/疑似
+82(較上日)
|120
死亡個案
+3(較上日)
|6,266
治癒人數
+64(較上日)
|環球疫情全球數據
|72,927,028
確診累積
+461,989(較上日)
|1,622,595
死亡個案
+6,092(較上日)
|51,120,235
治癒人數
+353,641(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|177,394
|16,741,041
|9,870,919
|306,462
|印度
|11,002
|9,892,359
|9,400,694
|143,514
|巴西
|21,395
|6,901,990
|6,138,349
|181,419
|俄羅斯
|27,328
|2,681,256
|2,124,797
|47,391
|法國
|25,357
|2,430,612
|182,688
|58,015
|英國
|18,538
|1,854,490
|4,013
|64,267
|意大利
|0
|1,843,712
|1,093,161
|64,520
|土耳其
|26,919
|1,836,728
|1,603,780
|16,417
|西班牙
|0
|1,741,439
|196,958
|47,624
|阿根廷
|3,558
|1,498,160
|1,335,317
|40,766
|哥倫比亞
|8,702
|1,425,774
|1,314,836
|39,053
|德國
|14,709
|1,350,810
|990,707
|22,432
|墨西哥
|8,608
|1,250,044
|918,681
|113,953
|波蘭
|4,896
|1,140,572
|869,155
|22,960
|伊朗
|7,501
|1,115,770
|823,231
|52,447
|秘魯
|1,928
|984,973
|918,352
|36,677
|烏克蘭
|6,877
|925,321
|526,101
|15,792
|南非
|7,999
|860,964
|761,011
|23,276
|荷蘭
|53
|623,567
|7,872
|10,134
|印尼
|5,489
|623,309
|510,957
|18,956
|美國疫情全球數據
|16,741,041
確診累積
+177,394(較上日)
|306,462
死亡個案
+1,318(較上日)
|9,870,919
治癒人數
+82,156(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|33,176
|1,588,180
|667,815
|21,047
|德克薩斯州
|8,542
|1,487,369
|1,198,089
|24,615
|佛羅里達州
|8,958
|1,125,931
|688,458
|19,866
|伊利諾伊州
|7,216
|848,904
|486,448
|15,339
|紐約州
|9,876
|813,788
|453,784
|35,587
|俄亥俄州
|9,266
|562,727
|386,749
|7,503
|佐治亞州
|4,798
|542,838
|322,066
|10,076
|賓夕法尼亞州
|9,876
|496,398
|279,048
|12,639
|密歇根州
|0
|465,159
|236,369
|11,198
|田納西州
|11,352
|454,305
|390,891
|5,462
|中國大陸疫情全球數據
|86,741
確診累積
+16(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,793
治癒人數
+9(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,636
|4,512
|廣東
|1
|2,017
|1,973
|8
|上海
|7
|1,412
|1,313
|7
|浙江
|1
|1,297
|1,290
|1
|河南
|0
|1,295
|1,266
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|2
|958
|936
|13
|北京
|1
|955
|940
|9
|香港疫情全球數據
|7,624
確診累積
+82(較上日)
|120
死亡個案
+3(較上日)
|6,266
治癒人數
+64(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|633
|517
|32
|觀塘區
|0
|533
|406
|7
|油尖旺區
|0
|521
|424
|6
|沙田區
|0
|469
|376
|6
|九龍城區
|0
|438
|343
|6
|葵青區
|0
|413
|326
|4
|東區
|0
|390
|282
|8
|深水埗區
|0
|381
|293
|12
|元朗區
|0
|371
|311
|5
|屯門區
|0
|363
|313
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫