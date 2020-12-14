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【美國大選結果】周一選舉人投票日 多地有撐特朗普示威 （不斷更新）
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月14日 時間08:00）
|香港疫情全球數據
|7,542
確診/疑似
0(較上日)
|117
死亡個案
0(較上日)
|6,202
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|72,766,238
確診累積
+301,199(較上日)
|1,619,845
死亡個案
+3,342(較上日)
|50,896,917
治癒人數
+130,323(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|163,115
|16,726,762
|9,859,625
|306,422
|印度
|3,359
|9,884,716
|9,387,608
|143,393
|巴西
|21,395
|6,901,990
|6,078,287
|181,419
|俄羅斯
|0
|2,653,928
|2,106,235
|46,941
|法國
|25,357
|2,430,612
|182,685
|58,015
|英國
|18,538
|1,854,490
|4,012
|64,267
|意大利
|0
|1,843,712
|1,093,161
|64,520
|土耳其
|26,919
|1,836,728
|1,603,780
|16,417
|西班牙
|0
|1,741,439
|196,958
|47,624
|阿根廷
|3,558
|1,498,160
|1,335,317
|40,766
|哥倫比亞
|8,702
|1,425,774
|1,314,836
|39,053
|德國
|2,382
|1,338,483
|976,802
|22,406
|墨西哥
|0
|1,241,436
|911,965
|113,704
|波蘭
|0
|1,135,676
|858,895
|22,864
|伊朗
|0
|1,108,269
|812,270
|52,196
|秘魯
|0
|983,045
|916,335
|36,609
|烏克蘭
|0
|918,444
|520,912
|15,691
|南非
|7,999
|860,964
|761,011
|23,276
|荷蘭
|5
|623,519
|7,844
|10,133
|印尼
|0
|617,820
|505,836
|18,819
|美國疫情全球數據
|16,726,762
確診累積
+163,115(較上日)
|306,422
死亡個案
+1,278(較上日)
|9,859,625
治癒人數
+70,862(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|30,177
|1,585,181
|666,427
|21,031
|德克薩斯州
|7,531
|1,486,358
|1,197,900
|24,615
|佛羅里達州
|8,958
|1,125,931
|688,458
|19,866
|伊利諾伊州
|7,216
|848,904
|486,448
|15,339
|紐約州
|8,592
|812,504
|453,784
|35,586
|俄亥俄州
|9,266
|562,727
|386,749
|7,503
|佐治亞州
|4,798
|542,838
|322,066
|10,076
|賓夕法尼亞州
|9,876
|496,398
|279,048
|12,639
|密歇根州
|0
|465,159
|236,369
|11,198
|田納西州
|11,352
|454,305
|390,891
|5,462
|中國大陸疫情全球數據
|86,735
確診累積
+10(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,788
治癒人數
+4(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,636
|4,512
|廣東
|0
|2,016
|1,972
|8
|上海
|7
|1,412
|1,313
|7
|浙江
|0
|1,296
|1,290
|1
|河南
|0
|1,295
|1,266
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|2
|958
|936
|13
|北京
|0
|954
|940
|9
|香港疫情全球數據
|7,542
確診累積
0(較上日)
|117
死亡個案
0(較上日)
|6,202
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|633
|517
|32
|觀塘區
|0
|533
|406
|7
|油尖旺區
|0
|521
|424
|6
|沙田區
|0
|469
|376
|6
|九龍城區
|0
|438
|343
|6
|葵青區
|0
|413
|326
|4
|東區
|0
|390
|282
|8
|深水埗區
|0
|381
|293
|12
|元朗區
|0
|371
|311
|5
|屯門區
|0
|363
|313
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫