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新型冠狀肺炎全球疫情（12月14日 時間05:00）

國際形勢 05:00 2020/12/14

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月14日　時間05:00）
香港疫情全球數據
7,542
確診/疑似
0(較上日)		 117
死亡個案
0(較上日)		 6,202
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
72,675,650
確診累積
+210,611(較上日)		 1,618,693
死亡個案
+2,190(較上日)		 50,859,665
治癒人數
+93,071(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 103,411 16,667,058 9,837,389 305,890
印度 3,359 9,884,716 9,387,608 143,393
巴西 8,489 6,889,084 6,078,287 181,229
俄羅斯 0 2,653,928 2,106,235 46,941
法國 25,357 2,430,612 182,685 58,015
英國 18,538 1,854,490 4,012 64,267
意大利 0 1,843,712 1,093,161 64,520
土耳其 26,919 1,836,728 1,603,780 16,417
西班牙 0 1,741,439 196,958 47,624
阿根廷 0 1,494,602 1,330,160 40,668
哥倫比亞 0 1,417,072 1,310,425 38,866
德國 2,382 1,338,483 976,802 22,406
墨西哥 0 1,241,436 911,965 113,704
波蘭 0 1,135,676 858,895 22,864
伊朗 0 1,108,269 812,270 52,196
秘魯 0 983,045 916,335 36,609
烏克蘭 0 918,444 520,912 15,691
南非 7,999 860,964 761,011 23,276
荷蘭 5 623,519 7,844 10,133
印尼 0 617,820 505,836 18,819
美國疫情全球數據
16,667,058
確診累積
+103,411(較上日)		 305,890
死亡個案
+746(較上日)		 9,837,389
治癒人數
+48,626(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 15,301 1,570,305 666,392 21,000
德克薩斯州 0 1,478,827 1,190,566 24,514
佛羅里達州 8,958 1,125,931 688,458 19,866
伊利諾伊州 7,216 848,904 486,448 15,339
紐約州 0 803,912 452,749 35,500
俄亥俄州 9,266 562,727 386,749 7,503
佐治亞州 4,798 542,838 322,066 10,076
賓夕法尼亞州 9,876 496,398 279,048 12,639
密歇根州 0 465,159 236,369 11,198
田納西州 0 442,953 387,395 5,400
中國大陸疫情全球數據
86,725
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,784
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,636 4,512
廣東 0 2,016 1,972 8
上海 0 1,405 1,309 7
浙江 0 1,296 1,290 1
河南 0 1,295 1,266 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 956 936 13
北京 0 954 940 9
香港疫情全球數據
7,542
確診累積
0(較上日)		 117
死亡個案
0(較上日)		 6,202
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 633 517 32
觀塘區 0 533 406 7
油尖旺區 0 521 424 6
沙田區 0 469 376 6
九龍城區 0 438 343 6
葵青區 0 413 326 4
東區 0 390 282 8
深水埗區 0 381 293 12
元朗區 0 371 311 5
屯門區 0 363 313 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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