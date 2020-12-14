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【美國大選結果】周一選舉人投票日 多地有撐特朗普示威 （不斷更新）
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月14日 時間01:00）
|香港疫情全球數據
|7,542
確診/疑似
0(較上日)
|117
死亡個案
0(較上日)
|6,202
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|72,542,750
確診累積
+77,711(較上日)
|1,617,194
死亡個案
+691(較上日)
|50,797,810
治癒人數
+31,216(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|10,227
|16,573,874
|9,788,763
|305,225
|印度
|0
|9,881,357
|9,383,735
|143,352
|巴西
|8,489
|6,889,084
|6,078,287
|181,229
|俄羅斯
|0
|2,653,928
|2,106,235
|46,941
|法國
|13,824
|2,419,079
|182,433
|57,865
|英國
|13,451
|1,849,403
|3,809
|64,170
|意大利
|0
|1,843,712
|1,093,161
|64,520
|土耳其
|26,919
|1,836,728
|1,603,780
|16,417
|西班牙
|0
|1,741,439
|196,958
|47,624
|阿根廷
|0
|1,494,602
|1,330,160
|40,668
|哥倫比亞
|0
|1,417,072
|1,310,425
|38,866
|德國
|0
|1,336,101
|976,469
|22,171
|墨西哥
|0
|1,241,436
|911,965
|113,704
|波蘭
|0
|1,135,676
|858,895
|22,864
|伊朗
|0
|1,108,269
|812,270
|52,196
|秘魯
|0
|983,045
|916,335
|36,609
|烏克蘭
|0
|918,444
|520,912
|15,691
|南非
|0
|852,965
|760,118
|23,106
|荷蘭
|0
|623,514
|7,838
|10,133
|印尼
|0
|617,820
|505,836
|18,819
|美國疫情全球數據
|16,573,874
確診累積
+10,227(較上日)
|305,225
死亡個案
+81(較上日)
|9,788,763
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|1,555,004
|662,190
|20,974
|德克薩斯州
|0
|1,478,827
|1,190,566
|24,514
|佛羅里達州
|0
|1,116,973
|685,277
|19,785
|伊利諾伊州
|0
|841,688
|475,936
|15,232
|紐約州
|0
|803,912
|452,749
|35,500
|俄亥俄州
|0
|553,461
|380,578
|7,484
|佐治亞州
|0
|538,040
|319,644
|10,075
|賓夕法尼亞州
|0
|486,522
|279,048
|12,519
|密歇根州
|0
|465,159
|236,369
|11,198
|田納西州
|0
|442,953
|387,395
|5,400
|中國大陸疫情全球數據
|86,725
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,784
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,636
|4,512
|廣東
|0
|2,016
|1,972
|8
|上海
|0
|1,405
|1,309
|7
|浙江
|0
|1,296
|1,290
|1
|河南
|0
|1,295
|1,266
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|0
|956
|936
|13
|北京
|0
|954
|940
|9
|香港疫情全球數據
|7,542
確診累積
0(較上日)
|117
死亡個案
0(較上日)
|6,202
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|633
|517
|32
|觀塘區
|0
|533
|406
|7
|油尖旺區
|0
|521
|424
|6
|沙田區
|0
|469
|376
|6
|九龍城區
|0
|438
|343
|6
|葵青區
|0
|413
|326
|4
|東區
|0
|390
|282
|8
|深水埗區
|0
|381
|293
|12
|元朗區
|0
|371
|311
|5
|屯門區
|0
|363
|313
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫