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【美國大選結果】周一選舉人投票日 多地有撐特朗普示威 （不斷更新）
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月13日 時間23:00）
|香港疫情全球數據
|7,542
確診/疑似
+95(較上日)
|116
死亡個案
+1(較上日)
|6,202
治癒人數
+88(較上日)
|環球疫情全球數據
|72,414,871
確診累積
+621,000(較上日)
|1,615,638
死亡個案
+9,446(較上日)
|50,727,195
治癒人數
+821,477(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|243,442
|16,551,631
|9,788,630
|305,088
|印度
|27,519
|9,871,841
|9,372,593
|143,256
|巴西
|44,282
|6,880,595
|6,078,287
|181,143
|俄羅斯
|28,080
|2,653,928
|2,106,235
|46,941
|法國
|45
|2,405,255
|181,581
|57,761
|英國
|21,555
|1,835,952
|3,809
|64,123
|意大利
|19,902
|1,825,775
|1,076,891
|64,036
|土耳其
|29,136
|1,809,809
|1,581,565
|16,199
|西班牙
|0
|1,741,439
|196,958
|47,624
|阿根廷
|5,274
|1,494,602
|1,330,160
|40,668
|哥倫比亞
|8,163
|1,417,072
|1,310,425
|38,866
|德國
|21,792
|1,336,101
|976,469
|22,171
|墨西哥
|12,057
|1,241,436
|911,965
|113,704
|波蘭
|8,976
|1,135,676
|858,895
|22,864
|伊朗
|7,451
|1,108,269
|812,270
|52,196
|秘魯
|2,102
|983,045
|916,335
|36,609
|烏克蘭
|9,605
|918,444
|520,912
|15,691
|南非
|7,882
|852,965
|760,118
|23,106
|荷蘭
|9,979
|623,514
|7,838
|10,133
|印尼
|6,189
|617,820
|505,836
|18,819
|美國疫情全球數據
|16,551,631
確診累積
+243,442(較上日)
|305,088
死亡個案
+2,184(較上日)
|9,788,630
治癒人數
+136,836(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|29,214
|1,555,004
|662,190
|20,974
|德克薩斯州
|53,708
|1,478,827
|1,190,566
|24,514
|佛羅里達州
|10,577
|1,116,973
|685,277
|19,785
|伊利諾伊州
|8,737
|841,688
|475,936
|15,232
|紐約州
|10,516
|803,912
|452,749
|35,500
|俄亥俄州
|11,252
|553,461
|380,578
|7,484
|佐治亞州
|6,447
|538,040
|319,644
|10,075
|賓夕法尼亞州
|10,029
|486,522
|279,048
|12,519
|密歇根州
|4,813
|465,159
|236,369
|11,198
|田納西州
|6,691
|442,953
|387,395
|5,400
|中國大陸疫情全球數據
|86,725
確診累積
+23(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,784
治癒人數
+10(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,636
|4,512
|廣東
|1
|2,016
|1,972
|8
|上海
|10
|1,405
|1,309
|7
|浙江
|0
|1,296
|1,290
|1
|河南
|0
|1,295
|1,266
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|5
|956
|936
|13
|北京
|2
|954
|940
|9
|香港疫情全球數據
|7,542
確診累積
+95(較上日)
|116
死亡個案
+1(較上日)
|6,202
治癒人數
+88(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|8
|633
|517
|32
|觀塘區
|29
|533
|406
|7
|油尖旺區
|10
|521
|424
|6
|沙田區
|9
|469
|376
|6
|九龍城區
|8
|438
|343
|6
|葵青區
|8
|413
|326
|4
|東區
|6
|390
|282
|8
|深水埗區
|14
|381
|293
|12
|元朗區
|16
|371
|311
|5
|屯門區
|1
|363
|313
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫