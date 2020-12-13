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新型冠狀肺炎全球疫情（12月13日 時間13:00）

國際形勢 13:00 2020/12/13

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月13日　時間13:00）
香港疫情全球數據
7,447
確診/疑似
0(較上日)		 115
死亡個案
0(較上日)		 6,114
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
72,247,680
確診累積
+453,809(較上日)		 1,612,957
死亡個案
+6,765(較上日)		 50,562,279
治癒人數
+656,561(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 241,174 16,549,363 9,787,164 305,082
印度 13,058 9,857,380 9,357,464 143,055
巴西 44,282 6,880,595 6,078,287 181,143
俄羅斯 0 2,625,848 2,085,958 46,453
法國 45 2,405,255 181,581 57,761
英國 21,552 1,835,949 3,805 64,123
意大利 19,902 1,825,775 1,076,891 64,036
土耳其 29,136 1,809,809 1,581,565 16,199
西班牙 0 1,741,439 196,958 47,624
阿根廷 5,274 1,494,602 1,330,160 40,668
哥倫比亞 8,163 1,417,072 1,310,425 38,866
德國 6,283 1,320,592 966,544 22,171
墨西哥 12,057 1,241,436 911,965 113,704
波蘭 0 1,126,700 840,541 22,676
伊朗 0 1,100,818 800,853 51,949
秘魯 2,102 983,045 916,335 36,609
烏克蘭 0 908,839 513,249 15,528
南非 7,882 852,965 760,118 23,106
荷蘭 95 613,630 7,838 10,104
印尼 0 611,631 501,376 18,653
美國疫情全球數據
16,549,363
確診累積
+241,174(較上日)		 305,082
死亡個案
+2,178(較上日)		 9,787,164
治癒人數
+135,370(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 29,214 1,555,004 662,190 20,974
德克薩斯州 53,708 1,478,827 1,190,566 24,514
佛羅里達州 10,577 1,116,973 685,277 19,785
伊利諾伊州 8,737 841,688 475,936 15,232
紐約州 10,516 803,912 452,749 35,500
俄亥俄州 11,252 553,461 380,578 7,484
佐治亞州 6,447 538,040 319,644 10,075
賓夕法尼亞州 10,029 486,522 279,048 12,519
密歇根州 4,813 465,159 236,369 11,198
田納西州 6,691 442,953 387,395 5,400
中國大陸疫情全球數據
86,725
確診累積
+23(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,785
治癒人數
+11(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,636 4,512
廣東 1 2,016 1,972 8
上海 10 1,405 1,309 7
浙江 0 1,296 1,290 1
河南 0 1,295 1,266 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
黑龍江 5 956 936 13
北京 2 954 940 9
香港疫情全球數據
7,447
確診累積
0(較上日)		 115
死亡個案
0(較上日)		 6,114
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 8 633 517 32
觀塘區 29 533 406 7
油尖旺區 10 521 424 6
沙田區 9 469 376 6
九龍城區 8 438 343 6
葵青區 8 413 326 4
東區 6 390 282 8
深水埗區 14 381 293 12
元朗區 16 371 311 5
屯門區 1 363 313 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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