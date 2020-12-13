下一篇文章
南韓性侵女童罪犯趙斗淳出獄 民眾擲雞蛋抗議
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月13日 時間04:00）
|香港疫情全球數據
|7,447
確診/疑似
0(較上日)
|115
死亡個案
0(較上日)
|6,114
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|72,015,609
確診累積
+221,738(較上日)
|1,609,667
死亡個案
+3,475(較上日)
|50,433,424
治癒人數
+527,706(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|110,399
|16,418,588
|9,702,011
|304,098
|印度
|9,879
|9,854,201
|9,353,040
|142,994
|巴西
|6,919
|6,843,232
|6,078,287
|180,552
|俄羅斯
|0
|2,625,848
|2,085,958
|46,453
|法國
|45
|2,405,255
|181,581
|57,761
|英國
|21,501
|1,835,898
|3,805
|64,123
|意大利
|19,902
|1,825,775
|1,076,891
|64,036
|土耳其
|29,136
|1,809,809
|1,581,565
|16,199
|西班牙
|0
|1,741,439
|196,958
|47,624
|阿根廷
|0
|1,489,328
|1,324,792
|40,606
|哥倫比亞
|0
|1,408,909
|1,304,299
|38,669
|德國
|4,089
|1,318,398
|966,544
|22,018
|墨西哥
|0
|1,229,379
|904,042
|113,019
|波蘭
|0
|1,126,700
|840,541
|22,676
|伊朗
|0
|1,100,818
|800,853
|51,949
|秘魯
|0
|980,943
|916,249
|36,544
|烏克蘭
|0
|908,839
|513,249
|15,528
|南非
|0
|845,083
|758,373
|22,952
|荷蘭
|0
|613,535
|7,752
|10,104
|印尼
|0
|611,631
|501,376
|18,653
|美國疫情全球數據
|16,418,588
確診累積
+110,399(較上日)
|304,098
死亡個案
+1,194(較上日)
|9,702,011
治癒人數
+50,217(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|1,525,790
|655,385
|20,851
|德克薩斯州
|0
|1,425,119
|1,180,909
|24,298
|佛羅里達州
|10,577
|1,116,973
|685,277
|19,785
|伊利諾伊州
|8,737
|841,688
|475,936
|15,232
|紐約州
|8,997
|802,393
|452,749
|35,485
|俄亥俄州
|11,252
|553,461
|380,578
|7,484
|佐治亞州
|0
|531,593
|317,718
|10,031
|賓夕法尼亞州
|10,029
|486,522
|272,619
|12,519
|密歇根州
|0
|460,346
|197,750
|10,965
|田納西州
|0
|436,262
|383,478
|5,327
|中國大陸疫情全球數據
|86,702
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,774
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,636
|4,512
|廣東
|0
|2,015
|1,970
|8
|上海
|0
|1,395
|1,306
|7
|浙江
|0
|1,296
|1,290
|1
|河南
|0
|1,295
|1,266
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|北京
|0
|952
|939
|9
|黑龍江
|0
|951
|936
|13
|香港疫情全球數據
|7,447
確診累積
0(較上日)
|115
死亡個案
0(較上日)
|6,114
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|8
|633
|517
|32
|觀塘區
|29
|533
|406
|7
|油尖旺區
|10
|521
|424
|6
|沙田區
|9
|469
|376
|6
|九龍城區
|8
|438
|343
|6
|葵青區
|8
|413
|326
|4
|東區
|6
|390
|282
|8
|深水埗區
|14
|381
|293
|12
|元朗區
|16
|371
|311
|5
|屯門區
|1
|363
|313
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫