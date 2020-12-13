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新型冠狀肺炎全球疫情（12月13日 時間04:00）

國際形勢 04:00 2020/12/13

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月13日　時間04:00）
香港疫情全球數據
7,447
確診/疑似
0(較上日)		 115
死亡個案
0(較上日)		 6,114
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
72,015,609
確診累積
+221,738(較上日)		 1,609,667
死亡個案
+3,475(較上日)		 50,433,424
治癒人數
+527,706(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 110,399 16,418,588 9,702,011 304,098
印度 9,879 9,854,201 9,353,040 142,994
巴西 6,919 6,843,232 6,078,287 180,552
俄羅斯 0 2,625,848 2,085,958 46,453
法國 45 2,405,255 181,581 57,761
英國 21,501 1,835,898 3,805 64,123
意大利 19,902 1,825,775 1,076,891 64,036
土耳其 29,136 1,809,809 1,581,565 16,199
西班牙 0 1,741,439 196,958 47,624
阿根廷 0 1,489,328 1,324,792 40,606
哥倫比亞 0 1,408,909 1,304,299 38,669
德國 4,089 1,318,398 966,544 22,018
墨西哥 0 1,229,379 904,042 113,019
波蘭 0 1,126,700 840,541 22,676
伊朗 0 1,100,818 800,853 51,949
秘魯 0 980,943 916,249 36,544
烏克蘭 0 908,839 513,249 15,528
南非 0 845,083 758,373 22,952
荷蘭 0 613,535 7,752 10,104
印尼 0 611,631 501,376 18,653
美國疫情全球數據
16,418,588
確診累積
+110,399(較上日)		 304,098
死亡個案
+1,194(較上日)		 9,702,011
治癒人數
+50,217(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 1,525,790 655,385 20,851
德克薩斯州 0 1,425,119 1,180,909 24,298
佛羅里達州 10,577 1,116,973 685,277 19,785
伊利諾伊州 8,737 841,688 475,936 15,232
紐約州 8,997 802,393 452,749 35,485
俄亥俄州 11,252 553,461 380,578 7,484
佐治亞州 0 531,593 317,718 10,031
賓夕法尼亞州 10,029 486,522 272,619 12,519
密歇根州 0 460,346 197,750 10,965
田納西州 0 436,262 383,478 5,327
中國大陸疫情全球數據
86,702
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,774
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,636 4,512
廣東 0 2,015 1,970 8
上海 0 1,395 1,306 7
浙江 0 1,296 1,290 1
河南 0 1,295 1,266 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
北京 0 952 939 9
黑龍江 0 951 936 13
香港疫情全球數據
7,447
確診累積
0(較上日)		 115
死亡個案
0(較上日)		 6,114
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 8 633 517 32
觀塘區 29 533 406 7
油尖旺區 10 521 424 6
沙田區 9 469 376 6
九龍城區 8 438 343 6
葵青區 8 413 326 4
東區 6 390 282 8
深水埗區 14 381 293 12
元朗區 16 371 311 5
屯門區 1 363 313 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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