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新型冠狀肺炎全球疫情（12月13日 時間00:00）

國際形勢 00:00 2020/12/13

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月13日　時間00:00）
香港疫情全球數據
7,447
確診/疑似
0(較上日)		 115
死亡個案
0(較上日)		 6,114
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
71,793,871
確診累積
0(較上日)		 1,606,192
死亡個案
0(較上日)		 49,905,718
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 16,308,189 9,651,794 302,904
印度 0 9,844,322 9,343,056 142,841
巴西 0 6,836,313 6,078,287 180,453
俄羅斯 0 2,625,848 2,085,958 46,453
法國 0 2,405,210 181,581 57,671
英國 0 1,814,397 3,805 63,603
意大利 0 1,805,873 1,052,163 63,387
土耳其 0 1,780,673 1,154,333 15,977
西班牙 0 1,741,439 196,958 47,624
阿根廷 0 1,489,328 1,324,792 40,606
哥倫比亞 0 1,408,909 1,304,299 38,669
德國 0 1,314,309 966,238 21,889
墨西哥 0 1,229,379 904,042 113,019
波蘭 0 1,126,700 840,541 22,676
伊朗 0 1,100,818 800,853 51,949
秘魯 0 980,943 916,249 36,544
烏克蘭 0 908,839 513,249 15,528
南非 0 845,083 758,373 22,952
荷蘭 0 613,535 7,752 10,104
印尼 0 611,631 501,376 18,653
美國疫情全球數據
16,308,189
確診累積
0(較上日)		 302,904
死亡個案
0(較上日)		 9,651,794
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 1,525,790 655,385 20,851
德克薩斯州 0 1,425,119 1,180,909 24,298
佛羅里達州 0 1,106,396 684,594 19,714
伊利諾伊州 0 832,951 466,026 15,067
紐約州 0 793,396 452,041 35,421
俄亥俄州 0 542,209 370,932 7,428
佐治亞州 0 531,593 317,718 10,031
賓夕法尼亞州 0 476,493 272,619 12,331
密歇根州 0 460,346 197,750 10,965
田納西州 0 436,262 383,478 5,327
中國大陸疫情全球數據
86,702
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,774
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,636 4,512
廣東 0 2,015 1,970 8
上海 0 1,395 1,306 7
浙江 0 1,296 1,290 1
河南 0 1,295 1,266 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
北京 0 952 939 9
黑龍江 0 951 936 13
香港疫情全球數據
7,447
確診累積
0(較上日)		 115
死亡個案
0(較上日)		 6,114
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 625 512 31
油尖旺區 0 511 415 6
觀塘區 0 504 399 7
沙田區 0 460 366 6
九龍城區 0 430 336 6
葵青區 0 405 324 4
東區 0 384 273 8
深水埗區 0 367 287 12
屯門區 0 362 310 16
元朗區 0 355 302 5
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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