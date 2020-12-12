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新型冠狀肺炎全球疫情（12月12日 時間23:00）

國際形勢 23:00 2020/12/12

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月12日　時間23:00）
香港疫情全球數據
7,447
確診/疑似
+69(較上日)		 114
死亡個案
0(較上日)		 6,114
治癒人數
+118(較上日)
環球疫情全球數據
71,758,683
確診累積
+636,860(較上日)		 1,605,780
死亡個案
+11,256(較上日)		 49,883,771
治癒人數
+497,095(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 223,713 16,297,523 9,651,641 302,769
印度 18,766 9,832,830 9,331,521 142,749
巴西 52,770 6,836,313 6,078,287 180,453
俄羅斯 28,137 2,625,848 2,085,958 46,453
法國 13,567 2,405,210 181,581 57,671
英國 21,785 1,814,397 3,805 63,603
意大利 18,726 1,805,873 1,052,163 63,387
土耳其 32,106 1,780,673 1,154,333 15,977
西班牙 7,053 1,741,439 196,958 47,624
阿根廷 7,112 1,489,328 1,324,792 40,606
哥倫比亞 8,998 1,408,909 1,304,299 38,669
德國 27,217 1,314,309 966,238 21,889
墨西哥 12,253 1,229,379 904,042 113,019
波蘭 11,499 1,126,700 840,541 22,676
伊朗 8,411 1,100,818 800,853 51,949
秘魯 1,832 980,943 916,249 36,544
烏克蘭 13,219 908,839 513,249 15,528
南非 8,319 845,083 758,373 22,952
荷蘭 9,224 613,535 7,752 10,104
印尼 6,388 611,631 501,376 18,653
美國疫情全球數據
16,297,523
確診累積
+223,713(較上日)		 302,769
死亡個案
+2,574(較上日)		 9,651,641
治癒人數
+197,884(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 39,193 1,525,790 655,385 20,851
德克薩斯州 15,084 1,425,119 1,180,909 24,298
佛羅里達州 11,699 1,106,396 684,594 19,714
伊利諾伊州 9,420 832,951 466,026 15,067
紐約州 10,716 793,396 452,041 35,421
俄亥俄州 10,359 542,209 370,932 7,428
佐治亞州 6,191 531,593 317,718 10,031
賓夕法尼亞州 1,081 476,493 272,619 12,331
密歇根州 5,626 460,346 197,750 10,965
田納西州 7,289 436,262 383,478 5,327
中國大陸疫情全球數據
86,702
確診累積
+13(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,774
治癒人數
+12(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,636 4,512
廣東 2 2,015 1,970 8
上海 5 1,395 1,306 7
浙江 1 1,296 1,290 1
河南 0 1,295 1,266 22
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
北京 0 952 939 9
黑龍江 0 951 936 13
香港疫情全球數據
7,447
確診累積
+69(較上日)		 114
死亡個案
0(較上日)		 6,114
治癒人數
+118(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 9 625 512 31
油尖旺區 6 511 415 6
觀塘區 15 504 399 7
沙田區 11 460 366 6
九龍城區 10 430 336 6
葵青區 5 405 324 4
東區 5 384 273 8
深水埗區 7 367 287 12
屯門區 3 362 310 16
元朗區 9 355 302 5
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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