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南韓性侵女童罪犯趙斗淳出獄 民眾擲雞蛋抗議
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月12日 時間23:00）
|香港疫情全球數據
|7,447
確診/疑似
+69(較上日)
|114
死亡個案
0(較上日)
|6,114
治癒人數
+118(較上日)
|環球疫情全球數據
|71,758,683
確診累積
+636,860(較上日)
|1,605,780
死亡個案
+11,256(較上日)
|49,883,771
治癒人數
+497,095(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|223,713
|16,297,523
|9,651,641
|302,769
|印度
|18,766
|9,832,830
|9,331,521
|142,749
|巴西
|52,770
|6,836,313
|6,078,287
|180,453
|俄羅斯
|28,137
|2,625,848
|2,085,958
|46,453
|法國
|13,567
|2,405,210
|181,581
|57,671
|英國
|21,785
|1,814,397
|3,805
|63,603
|意大利
|18,726
|1,805,873
|1,052,163
|63,387
|土耳其
|32,106
|1,780,673
|1,154,333
|15,977
|西班牙
|7,053
|1,741,439
|196,958
|47,624
|阿根廷
|7,112
|1,489,328
|1,324,792
|40,606
|哥倫比亞
|8,998
|1,408,909
|1,304,299
|38,669
|德國
|27,217
|1,314,309
|966,238
|21,889
|墨西哥
|12,253
|1,229,379
|904,042
|113,019
|波蘭
|11,499
|1,126,700
|840,541
|22,676
|伊朗
|8,411
|1,100,818
|800,853
|51,949
|秘魯
|1,832
|980,943
|916,249
|36,544
|烏克蘭
|13,219
|908,839
|513,249
|15,528
|南非
|8,319
|845,083
|758,373
|22,952
|荷蘭
|9,224
|613,535
|7,752
|10,104
|印尼
|6,388
|611,631
|501,376
|18,653
|美國疫情全球數據
|16,297,523
確診累積
+223,713(較上日)
|302,769
死亡個案
+2,574(較上日)
|9,651,641
治癒人數
+197,884(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|39,193
|1,525,790
|655,385
|20,851
|德克薩斯州
|15,084
|1,425,119
|1,180,909
|24,298
|佛羅里達州
|11,699
|1,106,396
|684,594
|19,714
|伊利諾伊州
|9,420
|832,951
|466,026
|15,067
|紐約州
|10,716
|793,396
|452,041
|35,421
|俄亥俄州
|10,359
|542,209
|370,932
|7,428
|佐治亞州
|6,191
|531,593
|317,718
|10,031
|賓夕法尼亞州
|1,081
|476,493
|272,619
|12,331
|密歇根州
|5,626
|460,346
|197,750
|10,965
|田納西州
|7,289
|436,262
|383,478
|5,327
|中國大陸疫情全球數據
|86,702
確診累積
+13(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,774
治癒人數
+12(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,636
|4,512
|廣東
|2
|2,015
|1,970
|8
|上海
|5
|1,395
|1,306
|7
|浙江
|1
|1,296
|1,290
|1
|河南
|0
|1,295
|1,266
|22
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|北京
|0
|952
|939
|9
|黑龍江
|0
|951
|936
|13
|香港疫情全球數據
|7,447
確診累積
+69(較上日)
|114
死亡個案
0(較上日)
|6,114
治癒人數
+118(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|9
|625
|512
|31
|油尖旺區
|6
|511
|415
|6
|觀塘區
|15
|504
|399
|7
|沙田區
|11
|460
|366
|6
|九龍城區
|10
|430
|336
|6
|葵青區
|5
|405
|324
|4
|東區
|5
|384
|273
|8
|深水埗區
|7
|367
|287
|12
|屯門區
|3
|362
|310
|16
|元朗區
|9
|355
|302
|5
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫