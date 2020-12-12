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【英國脫歐】約翰遜：硬脫歐機會很大 英鎊挫1%
|新型冠狀肺炎全球疫情（12月12日 時間07:00）
|香港疫情全球數據
|7,378
確診/疑似
0(較上日)
|114
死亡個案
0(較上日)
|5,996
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|71,490,883
確診累積
+369,060(較上日)
|1,600,826
死亡個案
+6,302(較上日)
|49,525,943
治癒人數
+139,267(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|160,125
|16,233,935
|9,518,603
|302,136
|印度
|11,967
|9,826,031
|9,321,249
|142,618
|巴西
|52,684
|6,836,227
|6,043,219
|180,437
|俄羅斯
|0
|2,597,711
|2,059,840
|45,893
|法國
|13,484
|2,405,127
|181,581
|57,671
|英國
|21,781
|1,814,393
|3,798
|63,603
|意大利
|18,726
|1,805,873
|1,052,163
|63,387
|土耳其
|32,106
|1,780,673
|1,154,333
|15,977
|西班牙
|7,053
|1,741,439
|196,958
|47,624
|阿根廷
|0
|1,482,216
|1,318,187
|40,431
|哥倫比亞
|8,998
|1,408,909
|1,304,299
|38,669
|德國
|11,684
|1,298,776
|952,527
|21,820
|墨西哥
|0
|1,217,126
|896,130
|112,326
|波蘭
|0
|1,115,201
|815,356
|22,174
|伊朗
|0
|1,092,407
|787,853
|51,727
|秘魯
|0
|979,111
|914,600
|36,499
|烏克蘭
|0
|895,620
|499,182
|15,278
|南非
|8,319
|845,083
|758,373
|22,952
|印尼
|0
|605,243
|496,886
|18,511
|荷蘭
|20
|604,331
|7,665
|10,049
|美國疫情全球數據
|16,233,935
確診累積
+160,125(較上日)
|302,136
死亡個案
+1,941(較上日)
|9,518,603
治癒人數
+64,846(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|18,741
|1,505,338
|649,804
|20,705
|德克薩斯州
|0
|1,410,035
|1,117,181
|24,066
|佛羅里達州
|0
|1,094,697
|682,760
|19,591
|伊利諾伊州
|9,420
|832,951
|466,026
|15,067
|紐約州
|10,532
|793,212
|452,041
|35,413
|俄亥俄州
|10,359
|542,209
|361,308
|7,428
|佐治亞州
|6,191
|531,593
|317,718
|10,031
|賓夕法尼亞州
|1,081
|476,493
|265,227
|12,331
|密歇根州
|5,626
|460,346
|197,750
|10,965
|田納西州
|7,289
|436,262
|383,478
|5,327
|中國大陸疫情全球數據
|86,689
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,762
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,636
|4,512
|廣東
|0
|2,013
|1,969
|8
|上海
|0
|1,390
|1,302
|7
|河南
|0
|1,295
|1,266
|22
|浙江
|0
|1,295
|1,290
|1
|湖南
|0
|1,020
|1,016
|4
|安徽
|0
|992
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|北京
|0
|952
|939
|9
|黑龍江
|0
|951
|936
|13
|香港疫情全球數據
|7,378
確診累積
0(較上日)
|114
死亡個案
0(較上日)
|5,996
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|9
|625
|512
|31
|油尖旺區
|6
|511
|415
|6
|觀塘區
|15
|504
|399
|7
|沙田區
|11
|460
|366
|6
|九龍城區
|10
|430
|336
|6
|葵青區
|5
|405
|324
|4
|東區
|5
|384
|273
|8
|深水埗區
|7
|367
|287
|12
|屯門區
|3
|362
|310
|16
|元朗區
|9
|355
|302
|5
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫