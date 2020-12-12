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新型冠狀肺炎全球疫情（12月12日 時間05:00）

國際形勢 05:00 2020/12/12

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（12月12日　時間05:00）
香港疫情全球數據
7,378
確診/疑似
0(較上日)		 114
死亡個案
0(較上日)		 5,996
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
71,393,176
確診累積
+271,353(較上日)		 1,599,495
死亡個案
+4,971(較上日)		 49,493,888
治癒人數
+107,212(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 119,525 16,193,335 9,505,364 301,797
印度 11,967 9,826,031 9,321,249 142,618
巴西 11,367 6,794,910 6,043,219 179,897
俄羅斯 0 2,597,711 2,059,840 45,893
法國 13,484 2,405,127 181,581 57,671
英國 21,754 1,814,366 3,794 63,603
意大利 18,726 1,805,873 1,052,163 63,387
土耳其 32,106 1,780,673 1,154,333 15,977
西班牙 7,053 1,741,439 196,958 47,624
阿根廷 0 1,482,216 1,318,187 40,431
哥倫比亞 0 1,399,911 1,296,420 38,484
德國 11,099 1,298,191 952,527 21,773
墨西哥 0 1,217,126 896,130 112,326
波蘭 0 1,115,201 815,356 22,174
伊朗 0 1,092,407 787,853 51,727
秘魯 0 979,111 914,600 36,499
烏克蘭 0 895,620 499,182 15,278
南非 8,319 845,083 758,373 22,952
印尼 0 605,243 496,886 18,511
荷蘭 20 604,331 7,665 10,049
美國疫情全球數據
16,193,335
確診累積
+119,525(較上日)		 301,797
死亡個案
+1,602(較上日)		 9,505,364
治癒人數
+51,607(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 16,692 1,503,289 649,054 20,695
德克薩斯州 0 1,410,035 1,117,181 24,066
佛羅里達州 0 1,094,697 682,760 19,591
伊利諾伊州 9,420 832,951 466,026 15,067
紐約州 8,535 791,215 452,041 35,394
俄亥俄州 10,359 542,209 361,308 7,428
佐治亞州 6,191 531,593 317,718 10,031
賓夕法尼亞州 1,081 476,493 265,227 12,325
密歇根州 0 454,720 197,750 10,900
田納西州 7,289 436,262 383,478 5,327
中國大陸疫情全球數據
86,689
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,762
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,636 4,512
廣東 0 2,013 1,969 8
上海 0 1,390 1,302 7
河南 0 1,295 1,266 22
浙江 0 1,295 1,290 1
湖南 0 1,020 1,016 4
安徽 0 992 986 6
新疆 0 980 977 3
北京 0 952 939 9
黑龍江 0 951 936 13
香港疫情全球數據
7,378
確診累積
0(較上日)		 114
死亡個案
0(較上日)		 5,996
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 9 625 512 31
油尖旺區 6 511 415 6
觀塘區 15 504 399 7
沙田區 11 460 366 6
九龍城區 10 430 336 6
葵青區 5 405 324 4
東區 5 384 273 8
深水埗區 7 367 287 12
屯門區 3 362 310 16
元朗區 9 355 302 5
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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